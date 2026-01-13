Fotbalistul a semnat un contract de reprezentare cu impresarul Florin Manea, care a exclus imediat varianta venirii în SuperLiga, la Dinamo, și a anunțat tratative avansate cu o formație din Polonia.



Intrat recent în circuitul echipei naționale, cu două apariții strânse în toamna anului trecut, Eissat este pregătit să facă pasul către un campionat mai puternic. Deși numele său a fost vehiculat intens ca o posibilă țintă pentru Dinamo, agentul care l-a dus pe Radu Drăgușin în Premier League a clarificat situația la Digisport. Stoperul cotat la 375.000 de euro nu va ajunge în „Ștefan cel Mare”, ci țintește spre Ekstraklasa.



Destinație surpriză: o fostă campioană a Poloniei



Florin Manea a explicat că transferul tânărului fundaș, care mai are contract cu gruparea israeliană până în vara lui 2027, este o prioritate în această perioadă de mercato. Agentul a oferit detalii despre negocierile purtate chiar în aceste zile, subliniind că destinația este o fostă câștigătoare a titlului în Polonia, dar nu Legia Varșovia.



„Negociem pentru alt internațional acum. L-am semnat pe Eissat. S-ar putea să îl mut pe el înainte. Nu e vorba de România. E tot un transfer în străinătate. S-ar putea să îl mutăm de la Maccabi la o fostă campioană. La un campionat intermediar, mai puternic decât al nostru. În Polonia. Nu e Legia”, a spus Florin Manea.



Născut la Haifa și având dublă cetățenie, română și israeliană , Lisav Eissat a crescut în academia „verzilor” de la Maccabi. În actualul sezon, fundașul de 1,87 metri a fost o prezență constantă în Ligat ha'Al, adunând 12 apariții și un gol marcat pentru echipa sa de club.



Următorul meci oficial al lui Eissat este programat chiar mâine, în optimile Cupei, împotriva celor de la Hapoel Raanana, partidă care ar putea fi una dintre ultimele sale apariții în tricoul israelienilor dacă negocierile din Polonia se concretizează rapid.

