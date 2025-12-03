În prezent, stoperul israelian cu origini românești, care a debutat de curând la echipa națională a României sub comanda lui Mircea Lucescu, este fotbalistul celor de la Maccabi Haifa.

Când poate ajunge Lisav Eissat la Dinamo

Eissat se află pe lista lui Dinamo, care vrea să îl transfere pe fundașul de 20 de ani în această iarnă, iar mutarea în Superliga României ar fi pe placul fotbalistului, însă israelienii nu îl lasă să plece cu una, cu două.

Fundașul senegalez Abdoulaye Seck va intra în ultimele șase luni de contract, iar stoperul care va fi prezent la Cupa Africii pe Națiuni va putea negocia cu orice echipă își dorește.

Maccabi Haifa nu ar vrea să renunțe la Seck, dar având în vedere că deocamdată nu i-a pus pe masă un nou contract, totul stă în mâinile jucătorului. În orice caz, în situația în care nu va semna cu o nouă echipă în perioada în care se va afla la echipa națională, Maccabi Haifa va avea timp să îl convingă pe Seck să semneze atunci când va reveni la echipa de club.

Între timp, potrivit israelhayom.co.il, israelienii vor să se bazeze în centrul apărării pe Lisav Eissat. Cupa Africii pe Națiuni se desfășoară între 21 decembrie și 18 ianuarie, astfel că, dacă Senegal, va ajunge în fazele superioare ale competiției, Lisav Eissat ar putea ajunge la Dinamo abia la finalul lunii ianuarie.