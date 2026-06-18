După un an complicat, în care ardelenii au prins cu mari emoții play-off-ul și au încheiat campionatul pe locul #3, conducerea din Gruia vrea să evite repetarea greșelilor din stagiunea precedentă.

Formația clujeană a terminat sezonul 2025/26 cu 43 de puncte în play-off, la șapte lungimi în spatele campioanei Universitatea Craiova. Totuși, parcursul din sezonul regular a fost unul dificil, iar calificarea în primele șase echipe a venit abia după o revenire spectaculoasă odată cu instalarea lui Daniel Pancu pe banca tehnică.

Revoluție la CFR Cluj! Iuliu Mureșan: „Am trimis patru oferte”

În paralel cu pregătirea pentru preliminariile UEFA Conference League, oficialii clubului lucrează intens la consolidarea lotului. Președintele Iuliu Mureșan a anunțat că CFR a trimis deja patru oferte oficiale și este optimist că toate mutările se vor concretiza.

„Atmosfera este una foarte bună. Jucătorii sunt toți integrați, antrenamentele sunt intense, așa cum îmi place mie. Este a patra zi de antrenamente și totul este foarte bine. O să mai vină jucători. Să sperăm că se vor adapta repede.

Chiar astăzi am trimis patru oferte oficiale și deja am discutat. Peste 90% vor veni toți. Îi vom avea în cantonament pe toți. Vom fi puternici, așa cum ne place nouă”, a declarat Iuliu Mureșan pentru Digi Sport.

CFR Cluj și-a aflat advesara din turul doi preliminar al Conference League

Între timp, CFR Cluj și-a aflat și adversara din turul al doilea preliminar al UEFA Conference League. Formația din Gruia va întâlni câștigătoarea duelului dintre Alashkert, ocupanta locului 4 din Armenia, și Yelimay Semey, echipă clasată pe locul 4 în Kazahstan. DETALII AICI