Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a recunoscut că fotbalistul care a debutat la naționala României sub comanda lui Mircea Lucescu se află pe lista de achiziții a ”Câinilor”, care doresc să se întărească în iarnă și să lupte cu speranțe reale la titlu.

Maccabi Haifa ar refuza să îi dea drumul lui Lisav Eissat la Dinamo

Nicolescu a anunțat că Dinamo plănuiește să facă patru transferuri în fereastra de mercato din iarnă, iar un fundaș central trebuie adus neapărat la formația din Ștefan cel Mare.

Israelienii de la IsraelHayom.co.il au dezvăluit care sunt intențiile celor de la Maccabi Haifa cu privire la Lisav Eissat. Jurnaliștii din Israel spun că deocamdată cei de la Dinamo nu au început discuțiile cu Maccabi Haifa și nici nu au înaintat o ofertă oficială. De altfel, conform sursei citate, israelienii pun la îndoială faptul că Maccabi Haifa îl va lăsa pe Lisav Eissat să plece.

Deocamdată, Maccabi Haifa se bazează pe Eissat pentru a suplini absența lui Abdoulaye Seck, care a mers alături de naționala Senegalului la Cupa Africii pe Națiuni. Până când Maccabi Haifa nu va avea o altă soluție la îndemână, israelienii spun că Lisav Eissat nu va fi lăsat să plece.