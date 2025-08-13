Drita - FCSB, LIVE EXCLUSIV pe VOYO joi de la 21:00 în returul decisiv din Europa League! Absențe ”grele” la FCSB

FC Pafos, cu românul Vlad Dragomir titular în toate cele patru meciuri jucate de echipa cipriotă în preliminariile Champions League, s-a calificat în play-off-ul competiției, unde o așteaptă duelul de foc cu Steaua Roșie Belgrad pentru un loc în grupa unică sau ”league phase”.

Demn de remarcat este că internaționalul român (26 de ani, 1 meci la prima reprezentativă) a jucat pe postul de atacant în ”dubla” cu Dinamo Kiev din turul 3 preliminar Champions League, 1-0 în deplasare și 2-0 acasă, dovadă stând inclusiv faza de la primul gol al lui Pafos din manșa decisivă, dar și toate așezările din teren disponibile în mediul online (site-ul oficial UEFA, Transfermarkt, Google etc.) (vezi galeria foto de mai sus).

Vlad Dragomir, ca un număr 9 veritabil în prima jumătate de oră a meciului cu Dinamo Kiev



Marți seara, în returul cu Dinamo Kiev, Dragomir a țâșnit ca un veritabil număr 9 în al doilea minut al meciului, a intrat în careu, a păcălit un fundaș advers și i-a pasat colegului Tankovic, care i-a oferit assist-ul lui Orsic, marcator din fața porții goale.

Dragomir a mai avut două incursiuni periculoase, de vârf, în careul advers în prima jumătate de oră a meciului și a fost schimbat în minutul 65, când scorul era deja 2-0 (marcase și Correia în '55).

”Din Pafos în Europa - povestea continuă”, a postat simplu la final Vlad Dragomir.

