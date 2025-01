Italienii anunță: "Se pregătește transferul definitiv al românului în următoarele ore!"

Foggia, antrenată de italianul Luciano Zauri, se află pe locul 14 în grupa C din Serie C și are doar două puncte peste prima poziție care duce la barajul pentru evitarea retrogradării.

Eduard Duțu a câștigat de trei ori consecutiv Coppa Italia Primavera!

Eduard Duțu este născut la Roma și a petrecut întreaga perioadă de juniorat la academia Fiorentinei (2010-2020). El a fost căpitanul echipei U19 care a câștigat Coppa Italia Primavera 2020, fiind marcatorul singurului gol în finala cu Hellas Verona. El mai are alte două trofee Coppa Italia Primavera în palmaresul său, cele câștigate în 2019 (2-0 și 201 cu Torino) și 2021 (2-1 Lazio). La echipa secundă a Fiorentinei a fost coleg cu Dușan Vlahovic (Juventus), Jacob Rasmussen (Brondby) și Riccardo Sottil (Fiorentina).

În 2021 a fost promovat în lotul echipei de seniori, dar nu a prins nicio prezență în meciurile oficiale pentru toscani, fiind împrumutat ulterior la Montevarchi (2021-2022 / Serie C), Reggina (2022 / Serie B), Gubbio (2023 / Serie C), Ancona (2023 / Serie C) și Virtus Francavilla Calcio (2024 / Serie C).

În 2019, Duțu spunea că ar alege naționala Italiei în locul celei a României, dacă ar avea posibilitatea. Doi ani mai târziu, el s-a răzgândit, prinzând cinci selecții pentru România U20. Duțu joacă pe postul de fundaș central și este cotat momentan la 50.000 de euro.