România se află pe locul 4 în clasamentul țărilor care dau fotbaliști străini în prima ligă din Arabia Saudită, după Brazilia (27 de jucători), Maroc (11) și Portugalia (9) și la egalitate cu Algeria (6).

Însă, cu excepția lui Nicolae Stanciu (Damac FC, locul 8), toți ceilalți cinci foști sau actuali tricolori, atrași aici de salariile imense, se află pe ultimele poziții în Saudi Pro League, la retrogradare!

Astfel, după 27 de etape (din totalul de 34), Andrei Cordea se află cu Al-Tai pe locul 17 (penultimul, 23 de puncte), Andrei Burcă și Florin Tănase pe 16 cu Al-Okhdood (24 de puncte, retrogradează în liga secundă locurile 16-18), Ciprian Tătărușanu pe 15 cu Abha Club (25 de puncte) și Alin Toșca pe 14 cu Al-Riyadh (tot 25 de puncte - următoarea clasată, pe 13, are deja 30 de puncte).

Practic, este aproape imposibil ca în acest sezon să nu retrogradeze cel puțin o echipă la care este legitimat vreun fotbalist român!

