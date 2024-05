Dublă pentru Denis Drăguș, în victoria cu care Gaziantep iese din zona retrogradării, cu două etape înainte de finalul sezonului

Formația la care evoluează patru români s-a impus cu un neverosimil 6-1, în deplasare, două goluri fiind macate de Denis Drăguș, iar Alexandru Maxim a oferit trei assist-uri.

În urma acestui rezultat, Gaziantep a urcat pe locul 16, deasupra pozițiilor direct retrogradabile, cu două etape înainte de finalul campionatului.

Gaziantep mai are de jucat pe teren propriu cu Karagumruk și cu Pendikspor, în deplasare, ambele formații fiind adversare directe în cursa pentru salvarea de la retrogradare.

Dragus scores twice (here his second, after he stole the ball from the defender with an incredible sprint) as Gaziantep beats A. Demirspor getting precious points to avoid relegation. He's back on form after a bad spell following Sumudica's departure pic.twitter.com/FB66fI6r5N