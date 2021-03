DRAMA pentru Parma Romena! Au condus la pauza, dar au luat bataie in partea a doua! Man, doua sanse URIASE. Mihaila, trimis in teren dupa o ora dejoc

Dennis Man a fost titular la Parma pentru jocul cu Genoa de pe teren propriu. Marcator in ultimele doua etape, Mihaila a inceput partida numai pe banca.

Man i-a luat tare pe adversari si putea marca in minutul 10, insa sutul sau din pozitie excelenta n-a trecut de Perin. 6 minute mai tarziu, Graziano Pelle a deschis scorul dintr-o foarteca superba si Parma visa la a doua victorie consecutiva, dupa cea cu Roma de weekendul trecut (2-0).

Dupa pauza, jucatorii lui D'Aversa au cazut, insa. Intrat la pauza, Scamacca a reusit o dubla in minutele 50 si 69. Mihaila i-a luat locul lui Karamoh, in minutul 64, dar n-a oferit niciun moment remarcabil in jocul Parmei. Tot Man s-a vazut in minutul 81, insa si de aceasta data a trimis slab, din pozitie buna, fara probleme pentru Perin.

Parma ramane pe 19 in Serie A, cu 19 puncte, 4 sub zona salvarii.