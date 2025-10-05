Mijlocașul de 25 de ani, cotat la 1,5 milioane de euro, și-a găsit echipă abia pe 4 septembrie, când a semnat cu Alanyaspor, chiar înainte de închiderea perioadei de mercato din Turcia.



Dorit de Gigi Becali la FCSB și de Iordănescu la Legia, Ianis Hagi le-a transmis un mesaj direct



Totuși, Ianis nu a fost niciun moment tentat să revină în Liga 1. Nici oferta celor de la Legia Varșovia, unde selecționerul Edi Iordănescu îl dorea, nu l-a convins.



„Le mulţumesc celor care s-au interesat de mine din România. Apreciez interesul lor, apreciez cuvintele frumoase pe care le-au spus. Însă aşa cum am transmis de la început, obiectivul meu a fost să rămân afară.



(n.r. – Te-a dorit şi Edi Iordănescu la Legia) A contat cel mai mult să fiu dorit de toţi oamenii din club, nu doar de o persoană. De asta am şi stat până la sfârşit şi nu am vrut să mă grăbesc. Asta e viaţa de fotbalist, trebuie să iei decizii grele, am pierdut selecţia din septembrie, meciuri decisive.



Ştiam că e o decizie importantă. Eu zic că am luat decizia corectă, am fost dorit de un club, de la primul la ultimul om, rămâne să întorc această favoare pe teren”, a spus Ianis Hagi pentru AS.ro.



După transferul la Alanyaspor, fiul „Regelui” și-a anunțat revenirea în forță. A marcat primul său gol pentru echipa turcă, dintr-o lovitură liberă superbă, în remiza 2-2 cu Genclerbirligi.



Pentru „Prinț” urmează un duel duminică cu Goztepe, de la ora 17:00, iar doar șase zile mai târziu va face deplasarea pe terenul celor de la Kocaelispor.

