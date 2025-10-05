Nesta, campion mondial cu Italia în 2006 și dublu câștigător de Liga Campionilor cu AC Milan, s-a arătat foarte impresionat de impactul lui Luka Modric la AC Milan.

Alessandro Nesta, fascinat de Luka Modric



Ajuns la 40 de ani, Modric este titular meci de meci la Milan, iar în cinci etape din Serie A a reușit deja un gol și un assist.



Pe lângă aportul adus pe faza ofensivă, Nesta este impresionat și de capacitatea de efort pe care o arată croatul la vârsta de 40 de ani.



"Să-l vezi pe Modric pe teren e o frumusețe. M-a încântat. De la Pirlo nu a mai fost cineva ca el pe San Siro. Cu el, Milan este cu siguranță mai puternică. L-am pierdut pe Theo Hernandez, dar echipa este mult mai puternică pe multe alte poziții acum. Cu încă doi-trei jucători, echipa va deveni și mai interesantă. Sper că acesta este doar punctul de pornire.



Nu mă gândeam că Modric va alerga atât de mult. Cu Napoli a alergat foarte mult, a blocat culoarele de pasare și a revenit în poziție. Are o inteligență pe care puțini o au. Atât timp cât are mingea, poate juca până la vârsta de 70 de ani", a spus Nesta, pentru Gazzetta dello Sport.

