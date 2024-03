Șumudică a criticat dur arbitrajul după înfrângerea cu Antalya: "Cine face tam-tam este tolerat"

„Șumi” a susținut la finalul meciului cu Antalya că și-ar fi dorit să aibă mai mult noroc de ziua lui.

"Putem spune că arbitrii tolerează pe cei care fac scandal în legătură cu ei. Rezultatul este clar", a spus Sumudica, susținând apoi că faultul asupra lui Maxim merita să fie sancționat cu penalty:

"A fost un meci deschis, frumos, am jucat un fotbal bun, dar vreau să spun ceva. Am văzut cum arbitrul și-a schimbat decizia, la Maxim e sută la sută penalty. Nimeni nu a spus nimic la TV, nu am pus presiune deloc. Aici cine pune presiune primește un ușor avantaj.

E penalty clar la Maxim, toți au văzut. Arbitrul s-a dus la monitor și nu a vrut să vadă că a fost penalty. E vina noastră că nu facem scandal la televizor? Nu vreau să vorbesc acum la cald despre plecare. Sunt probleme de vestiar, nu le mai spun la televizor. Trebuie să rămână în vestiar".

Șumudică, supărat pe arbitraj

Antrenorul român crede că arbitrilor le-a fost teamă de criticile venite dinspre rivala Antalyaspor, motiv pentru care au fost mai blânzi cu ea: "Antalyaspor a avut mai multe oportunitati. Comunitatea din Antalya a fost suparata pe arbitri si pe Federatie. Cine face tam-tam este tolerat, iar rezultatul este evident."

Gaziantep se află pe 18 în campionatul din Turcia, fiind la un punct distanță de locul 16, care asigură salvarea de la retrogradare.

Etapa următoare, Gaziantep primește vizita lui Besiktas, ocupanta locului patru din SuperLig, pe 11 martie, ora 19:30.