UTA a anunțat moartea fostului mijlocaș Vasilică Georgiu. Avea doar 44 de ani și lupta de mai bine de un an cu o formă agresivă de cancer.



Vasilică Georgiu s-a operat recent la Cluj și părea că a învins boala, dar starea lui s-a agravat în ultimele săptămâni.

Vasilică Georgiu s-a stins din viață la doar 44 de ani



După o nouă serie de analize, medicii au descoperit că liposarcomul, o tumoare malignă rară, i-a recidivat. Fostul mijlocaș a fost internat din nou la Cluj, însă organismul său a cedat duminică dimineață.



Născut pe 18 octombrie 1980, la Arad, Georgiu a crescut la juniorii UTA-ei, unde l-a avut ca antrenor pe Silviu Iorgulescu, fost portar al echipei naționale.



A debutat la seniori în perioada grea a clubului, în liga secundă, și a fost coleg cu Cristi Panin, Sorin Botiș sau Claudiu Drăgan.



A jucat în prima ligă pentru FC Bihor, în sezonul 2003-2004, dar cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o la echipele arădene: UTA, Ineu, Curtici, Gloria și Vladimirescu.

După retragere, a devenit antrenor de copii, activând la Academia UTA și la propria școală, Sporting Arad.

