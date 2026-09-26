Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“

Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“ Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Latifundiarul din Pipera e în centrul atenției și în Africa, după ce l-a „furat“ pe Laurențiu Reghecampf de la Esperance.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfGigi BecaliFCSB
Din articol

Tunisienii descoperă fotbalul românesc. Nu datorită rezultatelor notabile, ci pentru că perechea Gigi Becali – Laurențiu Reghecampf a „reușit“ să destabilizeze cel mai popular club din țară, Esperance.

Părăsind formația cu care semnase în iunie, „Reghe“ a stârnit un adevărat „tsunmai“. Pentru că Esperance are ținte înalte pentru acest sezon, principalele obiective fiind câștigarea campionatului și Champions League. După doar patru meciuri oficiale însă, arabii s-au trezit fără antrenor. Și povestea plecării lui Reghecampf face valuri în Tunisia.

Presa arabă: „Miliardarul George Becali, zis și Gigi, în spatele plecării lui Reghecampf“

Acum, când numirea lui „Reghe“, la FCSB, s-a oficializat, jurnaliștii tunisieni au ținut să facă o prezentare amplă pentru omul care a stat în spatele acestei mutări.

„Un miliardar, care a făcut închisoare de două ori, a devenit inamicul numărul 1 al clubului Esperance“, e titlul articolului ilustrat cu o fotografie a patronului roș-albaștrilor. Mai departe, primul fragment al textului descrie haosul declanșat de Reghecampf.

„În lumina ultimelor evenimente bruște și dramatice, echipa tunisiană a fost lovită de un șoc, iar fanii s-au revoltat. Celebrul om de afaceri român, Gheorghe Becali (zis și Gigi), a reușit o mutare surpriză prin obținerea semnăturii antrenorului Laurențiu Reghecampf. Acesta a preluat conducerea tehnică a echipei Steaua București, în ciuda faptului că era sub contract cu Esperance Tunis până pe 30 iunie 2027“, au notat arabii.

„Reghecampf va fi dat în judecată la FIFA“

În continuarea textului, a fost dezvăluit episodul care a declanșat povestea revenirii lui „Reghe“, la FCSB, pentru a treia oară.

„Totul a început după înfrângerea categorică a Stelei, în fața Universității Craiova (5-0). Imediat, Becali (68 de ani), printre cei mai bogați oameni din România și un fost politician controversat, condamnat la închisoare de două ori, a anunțat că a ajuns la un acord cu Reghecampf. Becali și-a explicat decizia, spunând că are o <<datorie>> către un antrenor care a stat alături de el, atunci când a fost după gratii. Cu acest prilej, Becali și-a manifestat susținerea totală, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, pentru Reghecampf“, e un alt capitol din textul publicat de presa arabă.

Articolul a confirmat apoi că, în urma deciziei sale de a renunța la contractul cu Esperance, tehnicianul român va fi dat în judecată.

„Plecarea lui Reghecampf, după doar patru meciuri, a înfuriat conducerea clubului Esperance, în frunte cu omul de afaceri, Hamdi Meddeb. Formația tunisiană își pregătește dosarul pentru FIFA, urmând să-l dea în judecată pe Reghecampf pentru rezilierea unilaterală a contractului. Esperance cere compensații financiare de la antrenorul român, în urma plecării sale de la echipă. Între timp, Becali, proprietarul clubului Steaua București, a oficializat numirea lui Reghecampf în funcția de antrenor. Omul de afaceri a profitat de prietenia sa de 15 ani cu Reghecampf, dar a și declanșat un scandal care va ajunge la FIFA“, a concluzionat autorul articolului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care refuză să învețe italiana. Noua măsură adoptată de Guvernul Meloni
ARTICOLE PE SUBIECT
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
ULTIMELE STIRI
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”
Transferul FCSB, egalat! Doi jucători au fost vânduți pentru câte 3 milioane de euro
Transferul FCSB, egalat! Doi jucători au fost vânduți pentru câte 3 milioane de euro
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Cine arbitrează România - Bosnia, al doilea meci din Nations League pentru Hagi
Cine arbitrează România - Bosnia, al doilea meci din Nations League pentru Hagi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Gică Hagi a desemnat MVP-ul României din meciul cu Suedia: ”A fost cel mai bun!”

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Ciprian Marica, uluit de un tricolor după Suedia - România: ”Cel mai bun jucător al nostru! La Barcelona îl văd”

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Suedia - România 2-1 | Debut cu stângul pentru Gică Hagi! Gyokeres și Isak au făcut diferența

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Cum s-a terminat Polonia - Bosnia, celălalt meci din grupa României în Liga Națiunilor

Ghinion uriaș la debutul lui Zinedine Zidane! Kylian Mbappe s-a accidentat grav

Ghinion uriaș la debutul lui Zinedine Zidane! Kylian Mbappe s-a accidentat grav



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”
Gigi Becali anunță noi transferuri la FCSB: ”El și încă doi!”
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Scenariu neprevăzut în Suedia! Ce a pățit un titular al lui Gică Hagi chiar în timpul meciului
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Ce se întâmplă cu Lionel Scaloni: argentinienii au decis
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
Prima consecință a înfrângerii cu Suedia aduce o veste proastă pentru Hagi
Steph Curry semnează! 116.000.000 de $ pentru legenda lui Golden State Warriors
Steph Curry semnează! 116.000.000 de $ pentru legenda lui Golden State Warriors
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

stirileprotv Noul decret privind educația, aprobat recent de Guvernul italian, introduce obligația ca părinții elevilor străini care întâmpină dificultăți de învățare și integrare să învețe limba italiană.

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

stirileprotv O „Broscuță” veritabilă din 1967 a atras atenția specialiștilor RAR. Cum a fost păstrată mașina timp de aproape 60 de ani

„Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

stirileprotv „Vom reflecta bine”. Ce spune Vladimir Putin despre un război al Rusiei împotriva Europei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!