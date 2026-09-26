Gigi Becali a ajuns în presa arabă: „Inamicul publicului numărul 1!“

Părăsind formația cu care semnase în iunie, „Reghe“ a stârnit un adevărat „tsunmai“. Pentru că Esperance are ținte înalte pentru acest sezon, principalele obiective fiind câștigarea campionatului și Champions League. După doar patru meciuri oficiale însă, arabii s-au trezit fără antrenor. Și povestea plecării lui Reghecampf face valuri în Tunisia.

Tunisienii descoperă fotbalul românesc. Nu datorită rezultatelor notabile, ci pentru că perechea Gigi Becali – Laurențiu Reghecampf a „reușit“ să destabilizeze cel mai popular club din țară, Esperance.

Acum, când numirea lui „Reghe“, la FCSB, s-a oficializat, jurnaliștii tunisieni au ținut să facă o prezentare amplă pentru omul care a stat în spatele acestei mutări.

„Un miliardar, care a făcut închisoare de două ori, a devenit inamicul numărul 1 al clubului Esperance“, e titlul articolului ilustrat cu o fotografie a patronului roș-albaștrilor. Mai departe, primul fragment al textului descrie haosul declanșat de Reghecampf.

„În lumina ultimelor evenimente bruște și dramatice, echipa tunisiană a fost lovită de un șoc, iar fanii s-au revoltat. Celebrul om de afaceri român, Gheorghe Becali (zis și Gigi), a reușit o mutare surpriză prin obținerea semnăturii antrenorului Laurențiu Reghecampf. Acesta a preluat conducerea tehnică a echipei Steaua București, în ciuda faptului că era sub contract cu Esperance Tunis până pe 30 iunie 2027“, au notat arabii.

„Reghecampf va fi dat în judecată la FIFA“

În continuarea textului, a fost dezvăluit episodul care a declanșat povestea revenirii lui „Reghe“, la FCSB, pentru a treia oară.

„Totul a început după înfrângerea categorică a Stelei, în fața Universității Craiova (5-0). Imediat, Becali (68 de ani), printre cei mai bogați oameni din România și un fost politician controversat, condamnat la închisoare de două ori, a anunțat că a ajuns la un acord cu Reghecampf. Becali și-a explicat decizia, spunând că are o <<datorie>> către un antrenor care a stat alături de el, atunci când a fost după gratii. Cu acest prilej, Becali și-a manifestat susținerea totală, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, pentru Reghecampf“, e un alt capitol din textul publicat de presa arabă.

Articolul a confirmat apoi că, în urma deciziei sale de a renunța la contractul cu Esperance, tehnicianul român va fi dat în judecată.

„Plecarea lui Reghecampf, după doar patru meciuri, a înfuriat conducerea clubului Esperance, în frunte cu omul de afaceri, Hamdi Meddeb. Formația tunisiană își pregătește dosarul pentru FIFA, urmând să-l dea în judecată pe Reghecampf pentru rezilierea unilaterală a contractului. Esperance cere compensații financiare de la antrenorul român, în urma plecării sale de la echipă. Între timp, Becali, proprietarul clubului Steaua București, a oficializat numirea lui Reghecampf în funcția de antrenor. Omul de afaceri a profitat de prietenia sa de 15 ani cu Reghecampf, dar a și declanșat un scandal care va ajunge la FIFA“, a concluzionat autorul articolului.