Va fi coleg de echipă cu Ștefan și Andrei Chirilă

Tyrell Malacia a semnat cu FC Cincinnati, club din MLS, după patru ani de coșmar. "Diavolii roșii" au plătit 15 milioane de euro pentru aducerea sa, în iulie 2022, fiind lăsat să plece liber de contract, în vara trecută, după ce a acumulat doar 50 de prezențe pe parcursul a patru sezoane. Trebuie specificat că fundașul a suferit o accidentare gravă la genunchi, pe finalul sezonului 2022-2023, care l-a ținut pe departe de gazon timp de aproximativ un an și jumătate, din cauză a fost nevoie de o a doua intervenție chirugicală și dublarea timpului necesar procesului de recuperare.

În sezonul trecut, "The Orange and Blue" a terminat pe locul secund în Eastern Conference, pierzând apoi în semifinalele conferinței în fața campioanei Inter Miami. Echipa este antrenată de fostul in ternațional american Pat Noonan, iar din lot fac parte stranieri precum David Doudera (Cehia), Evander (Brazilia), Obinna Nwobodo (Nigeria), Alvas Powell (Jamaica), Teenage Hadebe (Zimbabwe), Julian Malatini (Argentina), Pavel Bucha (Cehia), Ender Echenique (Venezuela), Ayoub Jabbari (Maroc) și frații Ștefan și Andrei Chirilă (România).

Este cotat acum la doar 4 milioane de euro

Tyrell Malacia (27 de ani) este născut la Rotterdam, din părinți originari din Curacao și Surinam, și s-a format la Feyenoord Academy (Varkenoord). La nivel de seniori a evoluat pentru Feyenoord (2017-2022), Manchester United (2022-2025, 2025-2026) și PSV Eindhoven (2025 / împrumutat).

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Olandei (U16, U17, U18, U20, U21) și a strâns 9 meciuri pentru prima reprezentativă batavă, fiind în lotul pentru CM 2022 (sferturi de finală). În palmaresul său se găsesc Eredivisie (2024-2025), KNVB Cup (2017-2018), Johan Cruyff Shield (2018), EFL Cup (2022-2023), o finală de FA Cup (2022-2023), Eredivisie Talent of the Month (aprilie 2019) și includerea în UEFA Europa Conference League Team of the Season (2021-2022). Poate evolua ca fundaș și mijlocaș stânga și este cotat la 4 milioane de euro.

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