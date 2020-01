Un nou pas gresit pentru Hagi? "Nu stiu daca i se potriveste campionatul Scotiei." Primul semn de intrebare in privinta transferului lui Ianis la Rangers

Ianis Hagi a fost prezentat oficial la Glasgow Rangers.

Mircea Rednic este sceptic cu privire la capacitatea lui Ianis Hagi de a se impune in campionatul Scotiei, campionat despre care spune ca nu i se potriveste. Rednic a participat la transferul lui Ianis de la Viitorul la Genk si spune ca isi doreste sa reuseasca, pentru ca echipa nationala are nevoie de el:

"Eu am ajutat foarte mult ca Ianis sa ajunga la Genk, dar el mi-a multumit si asta e de ajuns. Si Screciu care a ajuns acolo, si Dragus la Standard. E nevoie de rabdare, nici Razvan Marin nu s-a impus la inceput in Belgia. 4 milioane de euro e o suma mare pentru Genk si nu prea au rabdare. Asta e problema jucatorilor romani, se impun in campionatul nostru, dar acolo mai greu. Parerea mea si nu trebuie sa se supere Gica, dar nu stiu daca i se potriveste campionatul Scotiei, cum nici cel al Belgiei nu era pentru el. Acolo e mult angajament, dueluri multe... Eu imi doresc sa reuseasca pentru ca este un jucator roman si ne-ar face o imagine buna. Mai ales in situatia lui, tinand cont si de echipa nationala. E un jucator care poate sa ajute, avem nevoie de toti jucatorii care evolueaza in strainatate", a spus Mircea Rednic.