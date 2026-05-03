Gornik Zabrze a câştigat Cupa Poloniei, învingând cu scorul de 2-0 formaţia Rakow Czestochowa, la care evoluează internaţionalul român Bogdan Racoviţan, în finala disputată sâmbătă seara pe Stadionul Naţional din Varşovia.

Gornik - Rakow 2-0

Gornik, care a cucerit a şaptea cupă naţională din istoria sa - prima după o aşteptare de 54 de ani -, s-a impus prin golurile marcate de Roberto Massimo (32) şi Maksym Khlan (65).

Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow pe postul de fundaș central.