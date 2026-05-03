Gornik Zabrze a câştigat Cupa Poloniei, învingând cu scorul de 2-0 formaţia Rakow Czestochowa, la care evoluează internaţionalul român Bogdan Racoviţan, în finala disputată sâmbătă seara pe Stadionul Naţional din Varşovia.
Gornik, care a cucerit a şaptea cupă naţională din istoria sa - prima după o aşteptare de 54 de ani -, s-a impus prin golurile marcate de Roberto Massimo (32) şi Maksym Khlan (65).
Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow pe postul de fundaș central.
Campionul mondial Lukas Podolski, încă un trofeu la 40 de ani, după o carieră fabuloasă
Fostul internaţional german Lukas Podolski (40 ani) a fost cel care a ridicat trofeul, în calitate de căpitan al echipei Gornik Zabrze, după ce a intrat în joc în minutul 90.
Podolski, care evoluează de cinci ani la Gornik Zabrze, a fost campion mondial cu selecţionata Germaniei în 2014, făcând parte totodată din lotul Mannschaft la Cupele Mondiale din 2006 şi 2010, unde germanii au cucerit bronzul.
În 2016, Lukas Podolski şi-a anunţat retragerea internaţională, iar în 2021 a semnat cu Gornik, după ce îmbrăcat anterior tricoul echipelor FC Koln, Bayern Munchen, Arsenal Londra, Inter Milano, Galatasaray Istanbul şi Vissel Kobe. Agerpres