VIDEO Ce a făcut Bogdan Racovițan în finala Cupei Poloniei! Duel cu un fotbalist fabulos, ajuns la 40 de ani

Ce a făcut Bogdan Racovițan în finala Cupei Poloniei! Duel cu un fotbalist fabulos, ajuns la 40 de ani Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gornik Zabrze și Rakow Czestochowa au disputat ultimul act al competiției.

TAGS:
Lukas PodolskiGornik ZabrzeRoberto Massimobogdan racovitanRaków Czestochowa
Din articol

Gornik Zabrze a câştigat Cupa Poloniei, învingând cu scorul de 2-0 formaţia Rakow Czestochowa, la care evoluează internaţionalul român Bogdan Racoviţan, în finala disputată sâmbătă seara pe Stadionul Naţional din Varşovia.

Gornik - Rakow 2-0

Gornik, care a cucerit a şaptea cupă naţională din istoria sa - prima după o aşteptare de 54 de ani -, s-a impus prin golurile marcate de Roberto Massimo (32) şi Maksym Khlan (65). 

Bogdan Racoviţan a fost integralist la Rakow pe postul de fundaș central.

Campionul mondial Lukas Podolski, încă un trofeu la 40 de ani, după o carieră fabuloasă

Fostul internaţional german Lukas Podolski (40 ani) a fost cel care a ridicat trofeul, în calitate de căpitan al echipei Gornik Zabrze, după ce a intrat în joc în minutul 90.

Podolski, care evoluează de cinci ani la Gornik Zabrze, a fost campion mondial cu selecţionata Germaniei în 2014, făcând parte totodată din lotul Mannschaft la Cupele Mondiale din 2006 şi 2010, unde germanii au cucerit bronzul.

În 2016, Lukas Podolski şi-a anunţat retragerea internaţională, iar în 2021 a semnat cu Gornik, după ce îmbrăcat anterior tricoul echipelor FC Koln, Bayern Munchen, Arsenal Londra, Inter Milano, Galatasaray Istanbul şi Vissel Kobe. Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!
Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!
Surprize URIAȘE în echipele de start din Universitatea Craiova - Dinamo! Coelho și Kopic surprind din nou
Surprize URIAȘE în echipele de start din Universitatea Craiova - Dinamo! Coelho și Kopic surprind din nou
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! VAR ține gazdele în meci
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! VAR ține gazdele în meci
Gretchen Walsh, al treilea record mondial la 100 m într-un an!
Gretchen Walsh, al treilea record mondial la 100 m într-un an!
Manchester United - Liverpool, scor 3-2, a fost pe VOYO: Nebunie pe Old Trafford cu cinci goluri fabuloase
Manchester United - Liverpool, scor 3-2, a fost pe VOYO: Nebunie pe Old Trafford cu cinci goluri fabuloase
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

România, formidabilă: condusă de superba Bernadette Szocs, naționala a obținut o victorie uriașă la Mondiale

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Fabregas i-a dat o mână de ajutor lui Chivu: cum poate lua titlul Inter după ultimul rezultat al lui Napoli

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Cristi Chivu și-a anunțat starul că nu mai continuă la Inter: ”Se zvonește de ceva vreme, iar acum e oficial”

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Bate palma cu Becali? Fostul antrenor al FCSB-ului a devenit liber de contract și revine în România!

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”

Dani Coman l-a distrus pe Florin Borța și se gândește să plece de la FC Argeș: „E prea mult să nu te ducă pe tine capul”



Recomandarile redactiei
Surprize URIAȘE în echipele de start din Universitatea Craiova - Dinamo! Coelho și Kopic surprind din nou
Surprize URIAȘE în echipele de start din Universitatea Craiova - Dinamo! Coelho și Kopic surprind din nou
Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!
Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! VAR ține gazdele în meci
Petrolul – UTA 0-1, acum pe Sport.ro! VAR ține gazdele în meci
Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"
Au aflat ce antrenor poate ajunge la FCSB: "Mutare șoc!"
Szoboszlai, fotbalist de 100 de milioane de euro: golul său în United – Liverpool, o „bijuterie“
Szoboszlai, fotbalist de 100 de milioane de euro: golul său în United – Liverpool, o „bijuterie“
Alte subiecte de interes
Campionul mondial Lukas Podolski, ca în tinerețe! 2 goluri și o pasă decisivă în ultimele 3 etape la 39 de ani
Campionul mondial Lukas Podolski, ca în tinerețe! 2 goluri și o pasă decisivă în ultimele 3 etape la 39 de ani
Gest superb al lui Lukas Podolski după cutremurele devastatoare din Turcia! Donează 500 de case tip conteiner plus o sumă consistentă de bani
Gest superb al lui Lukas Podolski după cutremurele devastatoare din Turcia! Donează 500 de case tip conteiner plus o sumă consistentă de bani 
Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”
Edward Iordănescu, OUT de la Legia! ”Ridicol, are dublă personalitate”
Edward Iordănescu cu Legia, exact ca Gigi Becali cu FCSB! Doar că lui nu i-a ieșit: ”Acest plan a eșuat”
Edward Iordănescu cu Legia, exact ca Gigi Becali cu FCSB! Doar că lui nu i-a ieșit: ”Acest plan a eșuat”
Prima veste proastă pentru Mircea Lucescu. Un internațional s-a accidentat și riscă să rateze toate meciurile din toamnă
Prima veste proastă pentru Mircea Lucescu. Un internațional s-a accidentat și riscă să rateze toate meciurile din toamnă
Bogdan Racovițan, ofertat de rivala lui Răzvan Lucescu! Transfer de 2.5000.000 euro pentru tricolor
Bogdan Racovițan, ofertat de rivala lui Răzvan Lucescu! Transfer de 2.5000.000 euro pentru tricolor
CITESTE SI
Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini incendiare de la concertul Shakirei din Rio de Janeiro. Ținutele purtate de vedeta latino-americană | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

stirileprotv Bolojan acuză Hidroelectrica de bonusuri de performanță de până la 180.000 de euro: „Am fi putut avea energie mai ieftină”

O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

stirileprotv O țară din Europa va oferi un sprijin de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților divorțați care părăsesc locuința

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!