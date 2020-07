Dezvaluiri INCREDIBILE ale lui Tibi Ghioane despre disparitia tatalui sau! "De 30 de ani nu stiu nimic, e disparut si nu apare nici la vii, nici la morti!"

Tibi Ghioane a vorbit despre cele mai dificile momente prin care a trecut de-a lungul vietii.

Fostul mijlocas care a trecut pe la FC Brasov, Rapid si Dinamo Kiev a trecut prin mai multe momente critice.

Primul, in 2005, cand a suferit un atac cerebral la doar 25 de ani. Al doilea, cand si-a pierdut tatal, care a disparut fara urma.

Despre aceasta disparitie misterioasa, fostul fotbalist a povestit pentru Gazeta Sporturilor.

"Am sperat ca voi ajunge suficient de cunoscut si ca voi putea misca putin lucrurile si pe partea asta. Voiam orice informatie. Am insa numai niste zvonuri aiurite. Nimeni nu stie nimic. Din 1989, de cand a plecat pe TIR, nu mai stiu mare lucru. In Austria a plecat, mama chiar a fost la el in 1990 si 1991. Planul lui era sa se intoarca acasa. Din pacate, nu s-a mai realizat. Nici mama nu mai stie nimic.

De 30 de ani nu stiu nimic, e disparut si in ziua de azi, nu apare nici la vii, nici la morti. Cum ziceam, nu intereseaza pe nimeni problemele altuia. E crudul adevar. Oamenii sunt la fel pe pamant", a declarat Tibi Ghioane.

Fostul mijlocas a vorbit si despre atacul cerebral pe care l-a suferit, dar care nu l-a impiedicat sa isi continue cariera la nivel international. "Suprasolicitarea si oboseala au condus la acel atac cerebral. Astea au fost motivele. Au fost foarte dificile zilele. Apoi, usor-usor, m-am recuperat. Am reinceput sa joc fotbal in Brasov, la Ghimbav. Apoi la echipa a doua la Kiev, dupa care am revenit si la prima echipa.

Eram in cantonament cu Dinamo Kiev. Suprasolicitare a fost. Aveam si probleme cu somnul. Bine, asta din tinerete. Inclusiv la Rapid. Nu dormeam 3 nopti la rand inainte de meci. Nu puteam refuza sa joc, chiar daca nu eram in cea mai buna forma", a marturisit sportivul.

Tibi Ghionea s-a retras din fotbal la varsta de 30 de ani, la recomandarile medicilor.