Novak Djokovic a luat o decizie importantă, după ce și-a văzut încheiat parcursul în ultimul turneu de mare șlem al anului.

Întors din Statele Unite ale Americii, tenismenul din Belgrad și-a mutat familia în Atena, Grecia.

Novak Djokovic și-a mutat familia în Atena

Potrivit Tennis24, Stefan și Tara, în vârstă de zece, respectiv opt ani, vor studia într-o școală britanică.

„Nole” a fost surprins jucând tenis alături de fiul său în Clubul Kavouri, aspect care confirmă delimitarea campionului olimpic de țara natală.

Alegerile recente ale lui Novak Djokovic sunt puse pe seama susținerii afișate de tenismen față de protestele tinerilor împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, notează Express.

Inclusiv turneul ATP de la Belgrad a fost mutat în Atena, în contextul în care fratele lui Novak, Djordje Djokovic este directorul turneului.

