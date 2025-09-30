GALERIE FOTO Motivul pentru care Novak Djokovic a lăsat Serbia în urmă: și-a mutat familia într-o altă țară din Europa

Motivul pentru care Novak Djokovic a lăsat Serbia &icirc;n urmă: și-a mutat familia &icirc;ntr-o altă țară din Europa Tenis
Marcu Czentye
Novak Djokovic a mutat și turneul ATP de la Belgrad.

Novak DjokovicGreciaSerbiaTenis ATPFAMILIE
Novak Djokovic a luat o decizie importantă, după ce și-a văzut încheiat parcursul în ultimul turneu de mare șlem al anului.

Întors din Statele Unite ale Americii, tenismenul din Belgrad și-a mutat familia în Atena, Grecia.

Novak Djokovic și-a mutat familia în Atena

Potrivit Tennis24, Stefan și Tara, în vârstă de zece, respectiv opt ani, vor studia într-o școală britanică.

„Nole” a fost surprins jucând tenis alături de fiul său în Clubul Kavouri, aspect care confirmă delimitarea campionului olimpic de țara natală.

Alegerile recente ale lui Novak Djokovic sunt puse pe seama susținerii afișate de tenismen față de protestele tinerilor împotriva președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, notează Express.

Inclusiv turneul ATP de la Belgrad a fost mutat în Atena, în contextul în care fratele lui Novak, Djordje Djokovic este directorul turneului.

Djokovic, împotriva guvernului actual din Serbia

„Ca persoană care crede profund în puterea tinerilor și în dorința lor pentru un viitor mai bun, cred că e important ca vocile lor să fie auzite,” s-a pronunțat Novak Djokovic.

„Serbia are un potențial imens, iar o populație tânără educată e cea mai mare forță a sa. Avem nevoie de înțelegere și respect,” a adăugat tenismenul sârb.

Novak Djokovic și-a anunțat participarea la competiția ATP 250 de la Atena, programată în perioada 2 - 8 noiembrie.

Moment amuzant cu Chivu în prim-plan! Ce a pățit antrenorul român la conferința de presă
Echipa etapei 11, cu un singur jucător de la FCSB! Cine ”a schimbat în bine jocul roș-albaștrilor”
Iga Swiatek a luat decizia! Ce va face poloneza din cauza programului încărcat
Remember Inter Club d'Escaldes - FCSB 2-1? Ce veste a primit acum Universitatea Craiova
Sinner și Alcaraz au semnat, Djokovic nu. Tenismenii momentului, nemulțumiți de organizatorii turneelor de mare șlem
