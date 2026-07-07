OFICIAL Roberto Martinez, OUT de la naționala Portugaliei! Cine îi va lua locul

Roberto Martinez, OUT de la naționala Portugaliei! Cine îi va lua locul CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roberto Martínez nu va mai continua pe banca tehnică a Portugaliei. 

TAGS:
Roberto MartinezPortugaliaSpaniaCM 2026
Din articol

Selecționerul spaniol și-a anunțat plecarea după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale 2026, în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Spaniei.

„Am venit în Portugalia ca să câștig Cupa Mondială și cred că, fără să o câștig, nu are rost să continui.

Este finalul unui ciclu. Contractul meu expiră astăzi, iar federația are acum ocazia să aleagă un nou selecționer”, a declarat Martinez după meci.

Roberto Martinez, OUT! Cine îi va lua locul

Potrivit publicației portugheze A Bola, Federația Portugheză de Fotbal a decis deja să meargă pe mâna lui Jorge Jesus. Tehnicianul în vârstă de 71 de ani, liber de contract după despărțirea de Al Nassr, este favorit să înceapă un nou proiect care va avea ca obiective EURO 2028 și Cupa Mondială din 2030, găzduită de Portugalia, Spania și Maroc.

Jorge Jesus ar urma să se întâlnească în perioada următoare cu președintele Federației Portugheze, Pedro Proenca, pentru a pune la punct ultimele detalii ale contractului.

Roberto Martinez a preluat naționala Portugaliei în ianuarie 2023, după plecarea lui Fernando Santos. În mandatul său, lusitanii au ajuns în sferturile EURO 2024 și au câștigat UEFA Nations League în 2025.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
La ce oră se afișează rezultatele la Bac 2026. Anunțul ministrului Educației privind rata de promovare a examenului
La ce oră se afișează rezultatele la Bac 2026. Anunțul ministrului Educației privind rata de promovare a examenului
ARTICOLE PE SUBIECT
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
Portugalia - Spania 0-1! Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial după un duel iberic echilibrat
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
Fostul antrenor de la Juventus îi dă un sfat lui Drăgușin, după revenirea în Italia
Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB
Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB
ULTIMELE STIRI
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Gestul neașteptat făcut de Balogun după Belgia - SUA! Ce i-a transmis Rudi Garcia atacantului iertat de FIFA
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

FCSB ”s-a liniștit”! Transferul atacantului s-a făcut pentru 2.5 milioane de euro

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute

La un pas de bătaie, la fileu, pe Terenul 1, la Wimbledon, după un meci de 4 ore și 26 de minute



Recomandarile redactiei
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Destinație surpriză pentru internaționalul român! Maccabi Haifa a făcut anunțul oficial despre Lisav Eissat
Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Cristiano Ronaldo, imediat după eliminarea de la Mondial
Toate camerele au fost pe el! Cum a reacționat Cristiano Ronaldo, imediat după eliminarea de la Mondial
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
Știm trei dintre sferturile de finală de la Campionatul Mondial!
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Alte subiecte de interes
EURO 2024 | Georgia - Portugalia 2-0 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO! Lusitanii, relaxați în ultimul meci din faza grupelor
EURO 2024 | Georgia - Portugalia 2-0 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO! Lusitanii, relaxați în ultimul meci din faza grupelor
Barcelona și-a ales următorul antrenor și a început deja negocierile!
Barcelona și-a ales următorul antrenor și a început deja negocierile!
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile pe stirileprotv.ro, după ora 10

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile pe stirileprotv.ro, după ora 10

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO

stirileprotv O femeie din Italia va primi 60.000 de euro despăgubiri după ce un procuror i-a clasat dosarul de viol. Decizia CEDO

Unde au ajuns cele peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Un bărbat a murit în timpul relocării

stirileprotv Unde au ajuns cele peste 400 de persoane din azilele ilegale din Bihor. Un bărbat a murit în timpul relocării

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!