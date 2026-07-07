Selecționerul spaniol și-a anunțat plecarea după eliminarea lusitanilor în optimile Cupei Mondiale 2026, în urma înfrângerii cu 0-1 în fața Spaniei.

„Am venit în Portugalia ca să câștig Cupa Mondială și cred că, fără să o câștig, nu are rost să continui.

Este finalul unui ciclu. Contractul meu expiră astăzi, iar federația are acum ocazia să aleagă un nou selecționer”, a declarat Martinez după meci.

Roberto Martinez, OUT! Cine îi va lua locul

Potrivit publicației portugheze A Bola, Federația Portugheză de Fotbal a decis deja să meargă pe mâna lui Jorge Jesus. Tehnicianul în vârstă de 71 de ani, liber de contract după despărțirea de Al Nassr, este favorit să înceapă un nou proiect care va avea ca obiective EURO 2028 și Cupa Mondială din 2030, găzduită de Portugalia, Spania și Maroc.