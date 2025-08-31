Cu Dennis Man în primul "11", campioana en-titre a cedat, oprindu-și seria perfectă de trei victorii consecutive și stabilind o bornă negativă ce va rămâne mult timp în memoria fanilor.



Man, din nou invizibil

Internaționalul român, aflat la al doilea său meci ca titular pentru echipa antrenată de Peter Bosz, nu a reușit să iasă la rampă. Cu o prestație modestă, criticată și de jurnaliștii olandezi, Man a fost înlocuit la pauză, la fel cum s-a întâmplat și la partida sa de debut. Evoluția sa a coincis cu o primă repriză în care oaspeții au reușit să deschidă scorul în minutul 21, punând bazele unei victorii istorice.



Eșecul este cu atât mai surprinzător cu cât PSV nu mai pierduse pe teren propriu în fața celor de la Telstar de 57 de ani. Precedentul succes al oaspeților la Eindhoven data din 1968.



Magnitudinea surprizei este confirmată și de datele statisticienilor, care au scos în evidență un detaliu uluitor. Specialiștii de la Opta au notat: "3 - Aceasta a fost a treia victorie obținută vreodată de Telstar în deplasare împotriva unei echipe din top 3-ul tradițional (Ajax, PSV, Feyenoord) în istoria Eredivisie, după un 0-2 la Ajax în 1964 și un 0-1 contra PSV în 1968. Șocant".

