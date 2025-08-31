Fundașul român a marcat primul său gol în campionat, a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren și a ținut să transmită un mesaj special imediat după partidă. Echipa sa are punctaj maxim după patru etape și este lider detașat.



Performanță de senzație pentru Ghiță



Transferat în această vară de la Cracovia, Ghiță s-a impus rapid ca titular incontestabil la Hannover. În meciul cu Kiel, contribuția sa a fost decisivă. La scorul de 1-0 pentru adversari, în minutul 63, fundașul central s-a înălțat la un corner și a trimis o lovitură de cap imparabilă, restabilind egalitatea. Golul său le-a dat aripi coechipierilor, care au mai marcat o dată șase minute mai târziu prin Kallman, securizând victoria.



Pentru prestația sa, Ghiță a primit o notă uriașă, 8,8, de departe cea mai mare de pe teren și mult peste media echipei, care a fost de 6,95.



Imediat după meci, Ghiță a marcat momentul pe rețelele de socializare, subliniind parcursul perfect al echipei sale, care pare marea favorită la promovare.



"4 la rând. Primul gol în campionat pentru echipă. Recunoscători pentru susținere. Împreună mergem înainte!", a scris Virgil Ghiță pe contul său de Instagram.

