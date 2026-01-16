Revenirea lui Ilie Dumitrescu în fotbalul românesc, după o pauză de 16 ani, a stârnit reacții imediate din partea foștilor colegi din „Generația de Aur”. Numit recent în funcția de Player Transition Manager în cadrul Federației Române de Fotbal, „Mister” a avut parte de o primă confruntare directă cu realitatea dură a cluburilor din Liga 1. Gică Popescu, președintele Farului Constanța, a profitat de întâlnirea televizată cu noul oficial federal pentru a critica aspru politicile actuale impuse academiilor.



„Baciul” s-a arătat deranjat de sarcinile pe care FRF le pune pe umerii echipelor de club, subliniind că problema tranziției juniorilor spre seniori este una cronică, pe care o semnalase încă de acum 12 ani.



„În 2014, când voiam să candidez ca președinte la FRF, unul dintre capitolele importante era tranziția juniorilor către seniori, deci este o problemă. În 2014 erau 3.200 de copii care terminau junioratul și nu aveau unde să joace. Îi doresc succes lui Ilie, ca acești copii care se maturizează mai târziu sau nu găsesc loc la echipele de seniori din Liga 2, Liga 3, să continue undeva, să nu se oprească”, i-a transmis Gică Popescu lui Ilie Dumitrescu la Digisport.



„De unde să susții toată această încărcare?”



Discuția s-a aprins în momentul în care s-a adus în discuție obligativitatea numărului de echipe de juniori. Președintele campioanei din 2023 i-a tăiat elanul lui Ilie Dumitrescu, cerând Federației să devină un partener real, nu o instituție care împovărează cluburile cu cerințe logistice imposibile. Dialogul dintre cei doi foști mari fotbaliști s-a „aprins” când noul oficial FRF a încercat să explice poziția forului.



Ilie Dumitrescu: Îmi e teamă că îmi va fi foarte greu ca tu, reprezentant FRF…



Gică Popescu: Lasă-mă să termin! Ilie, dacă vreți să fiți parteneri, nu mai sugrumați cluburile cu atâtea echipe de juniori. Avem undeva la 14 echipe pe care trebuie să le punem să joace la final de săptămână. De unde, oameni buni, să susții toată această încărcare pe cluburi?



Ilie Dumitrescu: Eu cred că scopul Federației a fost să fim la curent cu ce se întâmplă.



În final, Popescu a menționat că, în ciuda criticilor, Farul este deschisă la colaborare, însă așteaptă soluții concrete, nu doar monitorizare.



„Ilie va avea susținerea noastră dacă vine cu idei bune, noi le primim pentru că nu suntem deținătorii adevărului absolut, chiar dacă avem cea mai bună academie din România”, a încheiat oficialul dobrogean.

