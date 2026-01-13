„Briliantul” a pus lupa pe desfășurarea ostilităților din Superliga. Deși a antrenat Rapidul în trecut, fostul mare internațional o vede pe marea rivală a giuleștenilor, Dinamo, capabilă să emită pretenții reale la trofeu în acest sezon. Totuși, Mutu a spus că trupa lui Zeljko Kopic are un handicap major în acest moment: lipsa unui marcator veritabil.



Adrian Mutu a explicat că jocul „câinilor” este unul solid, însă pentru a face pasul decisiv către titlu, investiția într-un număr „9” este obligatorie.



„Dacă Dinamo ar investi într-un vârf de calitate, ar deveni o forță reală și o candidată la titlu. Dinamo are un antrenor care a lucrat bine și are mult timp la echipă. E o legătură între Kopic și băieții de la Dinamo. Ar putea face lucruri mari dacă ar investi acum. La nivel de joc, parcă Dinamo este peste Rapid”, a spus Adrian Mutu, potrivit Digisport.



Semnal de alarmă pentru conducere



Dincolo de aspectele tactice, Mutu a taxat strategia administrativă din Ștefan cel Mare. El a atras atenția asupra riscului imens pe care și l-au asumat oficialii dinamoviști permițând ca doi piloni ai echipei, Kennedy Boateng și Eddy Gnahore, să intre în ultimele șase luni de contract fără a avea situația clarificată.



„Dinamo mai face o greșeală, după părerea mea. Nu e o critică, e doar o opinie. E problema asta cu Boateng, care e în ultimele șase luni, au pierdut timpul, nu i-au prelungit contractul înainte. Și mai este Gnahore în aceeași situație. Două greșeli mari. Dinamo ar putea să-ți mențină nucleul pentru sezonul următor”, a mai spus Mutu.

