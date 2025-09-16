Intrat pe teren în minutul 80 al meciului cu Royale Union Saint-Gilloise, la scorul de 0-2, internaționalul român a văzut cum belgienii au mai înscris o dată chiar după schimbare. Kevin Mac Allister a făcut 3-0 în minutul 81, după un corner, iar gazdele erau aproape de un eșec usturător încă din prima etapă a noii ediții UCL.

Dennis Man a jucat 13 minute în Champions League cu PSV și a primit nota 6,6

PSV a redus din diferență prin Van Bommel, în minutul 90, dar a fost prea târziu, iar belgienii au obținut o victorie clară, scor 3-1, pe terenul campioanei Olandei.

Man a jucat 13 minute și a prins pentru prima dată terenul în cea mai importantă competiție europeană a cluburilor din acest sezon. Specialiștii de la SofaScore l-au notat cu calificatul 6,6.

