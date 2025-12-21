Este un meci extrem de important în economia campionatului, atât pentru liderul Rapid (39 de puncte, cât și pentru FCSB, echipa aflată pe locul 9 (28 de puncte). Este mai presus un derby al orgoliilor, cu suporteri înflăcărați de o parte și de cealaltă.

Ce se va întâmpla în primele minute de la FCSB - Rapid

Cu toate acestea, din informațiile PRO TV și Sport.ro, rapidiștii au pregătit un moment cu totul și cu totul special înaintea jocului.

Suporterii Rapidului nu vor cânta deloc în primele cinci minute ale jocului, iar motivul este unul surprinzător. Fanii giuleșteni vor să țină un moment de reculegere în amintirea eroilor căzuți la Revoluția din 1989.

În ciuda frigului, se anunță o audiență mare la derby-ul Capitalei. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, dezvăluia zilele trecute faptul că vor fi prezenți între 20.000 și 25.000 de spectatori.

Clasamentul din Superliga României

