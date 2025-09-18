Belgienii au marcat de două ori în prima parte a jocului, mai întâi prin David Promise (’9 penalty) și mai apoi prin Ait El Hadj (’39).

Un expert în faze fixe, despre Dennis Man: ”Măcelărit!”

Dennis Man a început jocul pe banca de rezerve și cel mai probabil nu ar fi fost trimis pe teren de către Peter Bosz, dacă nu ar fi apărut accidentarea lui Myron Boadu, fotbalistul introdus în minutul 74, în locul lui Pepi. După doar 6 minute, Boadu a simțit dureri și nu a mai putut continua jocul, moment în care pe gazon a intrat Dennis Man.

La doar un minut după apariția românului, Mac Allister a dus scorul la 3-0, după ce a marcat cu capul din corner.

PSV a reușit să reducă din diferență abia pe final, tot la o fază fixă.

Marco Verbeek, antrenor olandez specializat în fazele fixe, a analizat golurile și a tras o concluzie aspră și pentru Dennis Man.

”Ar fi putut PSV să facă ceva diferit la cornerul celor de la Union?”, a fost întrebarea adresată de reporterii volkskrant.nl.

”Eu cred că da, deși este o poveste diferită față de ce s-a întâmplat la Ajax. Rezerva Dennis Man intră pe teren și este imediat ’măcelărit’ de marcatorul Mac Allister. În plus, Joey Veerman se află în zona primului stâlp, unde de obicei stă Ricardo Pepi, care a fost schimbat.

Chiar și după schimbări, o bună organizare la loviturile de colț rămâne crucială. Multe echipe olandeze aleg totuși să-i plaseze pe cei mai buni jucători acolo. Poate că nu este întotdeauna cea mai bună alegere”, a spus Vebeek.

Joey Veerman și-a ieșit din minți după PSV - Union St. Gilloise 1-3



Unul dintre cei mai importanți jucători din lotul lui PSV, Joey Veerman (26 de ani), a avut un discurs foarte dur la finalul meciului cu Royale Union St. Gilloise.



"Am făcut cadou primele două goluri, acest lucru pur și simplu nu ar trebui să se întâmple. Am ratat de două ori cu poarta goală, nu e posibil în Liga Campionilor. Fiecare jucător trebuie să ia cea mai bună decizie aici.



Parcă ne era frică să cerem mingea. Construcția a fost lentă, toată lumea alerga greu cu mingea la picior. Nu a fost un joc bun, nu am avut nicio idee clară. Știam că ei vor juca mai dur. Toată lumea face greșeli personale, dar trebuie să încercăm să le corectăm ca echipă", a declarat Veerman, citat de cotidianul De Telegraaf.

