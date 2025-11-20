Dacă va trece de turci, naționala o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo.

Dennis Man: ”Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club!”

Dennis Man a fost căpitanul echipei naționale în meciul cu San Marino. Fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a reacționat după tragerea la sorți la finalul căreia ne-am aflat adversara din semifinala barajului.

Man spune că cel mai important este ca toți jucătorii să fie apți la ora meciului, dar și ca tricolorii să evolueze constant la echipele de club.

”Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club. Apoi, sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”, a spus Dennis Man pentru FRF.

Conform planificării apărute pe site-ul oficial UEFA, meciul din semifinala barajului pentru Mondial dintre Turcia și România este programat începând cu ora 19:00.

