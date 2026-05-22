Sub comanda tehnicianului, gruparea din Ardeal a reușit o calificare nesperată în play-off. Echipa și-a asigurat locul al treilea și participarea în preliminariile UEFA Conference League. Cu toate acestea, Pancu ezită să continue la formația clujeană, luând în calcul propunerea de a prelua banca tehnică a Rapidului.
Antrenorul momentului, pus să aleagă: continuă în Gruia sau preia un buget uriaș în Giulești?
Daniel Pancu a salvat sezonul celor de la CFR Cluj, dar viitorul său este incert. Antrenorul este dorit insistent în Giulești, în locul lui Costel Gâlcă.
Analiza unei mutări intens dezbătute
Situația antrenorului a fost comentată și de către Mihai Stoica. Oficialul FCSB a transmis că tehnicianul are un avantaj clar la nivel de negocieri în această perioadă, grație performanțelor recente.
„Pancu e pe cai mari acum, e clar că poate să pună ce condiţii vrea, acum, depinde ca cei cărora le pune să le poată şi satisface, dar e antrenorul momentului, ce a făcut acolo e de domeniul fantasticului...”, a spus acesta.
MM a subliniat că varianta Rapid ar oferi un cadru mai bun pentru investiții pe piața transferurilor și inclusiv pentru performanță.
„Mai degrabă te duci la o echipă să o ridici, decât să rămâi într-un loc unde crezi că nu poţi să ridici nivelul. Dacă ar avea de ales între CFR şi Rapid, cred că e logic să alegi Rapid, Rapid poate să facă şi cumpărături. Câţi jucători a luat CFR? Mă rog, nu-i fac eu calcule lui Pancu, dar Rapid e un club diferit de CFR, un club cu suporteri, patronul a cheltuit 40 de milioane, a adus de acasă, sunt sume mari de tot pentru România!”, a adăugat Mihai Stoica.
