Antrenorul momentului, pus să aleagă: continuă în Gruia sau preia un buget uriaș în Giulești?

Sub comanda tehnicianului, gruparea din Ardeal a reușit o calificare nesperată în play-off. Echipa și-a asigurat locul al treilea și participarea în preliminariile UEFA Conference League . Cu toate acestea, Pancu ezită să continue la formația clujeană, luând în calcul propunerea de a prelua banca tehnică a Rapidului.

Analiza unei mutări intens dezbătute

Situația antrenorului a fost comentată și de către Mihai Stoica. Oficialul FCSB a transmis că tehnicianul are un avantaj clar la nivel de negocieri în această perioadă, grație performanțelor recente.

„Pancu e pe cai mari acum, e clar că poate să pună ce condiţii vrea, acum, depinde ca cei cărora le pune să le poată şi satisface, dar e antrenorul momentului, ce a făcut acolo e de domeniul fantasticului...”, a spus acesta.

MM a subliniat că varianta Rapid ar oferi un cadru mai bun pentru investiții pe piața transferurilor și inclusiv pentru performanță.

„Mai degrabă te duci la o echipă să o ridici, decât să rămâi într-un loc unde crezi că nu poţi să ridici nivelul. Dacă ar avea de ales între CFR şi Rapid, cred că e logic să alegi Rapid, Rapid poate să facă şi cumpărături. Câţi jucători a luat CFR? Mă rog, nu-i fac eu calcule lui Pancu, dar Rapid e un club diferit de CFR, un club cu suporteri, patronul a cheltuit 40 de milioane, a adus de acasă, sunt sume mari de tot pentru România!”, a adăugat Mihai Stoica.