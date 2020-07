Maxim is on FIRE! A dat pasa de gol, iar echipa lui Sumudica a castigat! VIDEO

Lui Maxim ii merge excelent in Turcia!

Mijlocasul ofensiv a fost titular in meciul pe care Gaziantep l-a castigat in deplasarea cu Denizlispor. In minutul 24, Vural a marcat fantastic, de la marginea careului, dupa o minge venita de pe stanga, de la Maxim. Pentru roman e a doua pasa decisiva de cand e la Gazisehir, pentru care a si marcat de 4 ori.

Si fostul stelist Moraes a avut o contributie importanta la faza creata de Gaziantep. Echipa lui Sumudica n-are emotii in finalul sezonului din Turcia. Cu 5 etape inainte de sfarsitul campionatului, e pe 9 in clasament, la 10 puncte deasupra liniei retrogradarii.

Tosca a jucat tot meciul contra lui Denizli, la fel si Junior Morais, in timp ce Maxim a fost schimbat in minutul 88.

VEZI AICI VIDEO CU GOLUL MARCAT DE GAZIANTEP!