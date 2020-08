BREAKING NEWS | Alex Maxim s-a transferat definitiv la Gaziantep, formatia lui Sumudica! Pe cat timp a semnat fostul mijlocas al lui Mainz!

Alexandru Maxim si-a reziliat astazi contractul cu Mainz. Acesta va semna o intelegere valabila pentru doua sezoane cu turcii.

Viitorul lui Alex Maxim (30 de ani) pare ca s-a definitivat. Romanul va semna un contract pe doi ani cu Gaziantep. In ultima parte a sezonului, acesta a fost imprumutat de Mainz la formatia antrenata de Marius Sumudica, reusind sa aiba o prestatii bune. Prin urmare, l-a convins pe tehnicianul sau sa-si doreasca sa-l transfere definitiv la echipa. Turcii de la Antalyaspor au fost pe aproape de a-l "sufla" rivalilor de la Gaziantep dupa ce au oferit 900.000 de euro in schimbul transferului sau.

Pana la urma a iesit asa cum si-a dorit Sumudica. A obtinut semnatura pe gratis a fotbalistului, iar acesta va deveni unul dintre oamenii de baza ai formatiei sale.

"Ne dorim sa rezolvam mai multe transferuri, avem pe lista atat jucatori turci, cat si straini. Vrem sa ii aducem cat mai repede, ne vom si desparti de anumiti jucatori. Vrem sa continuam cu Alex Maxim si Olarenwaju Kayode (n.r. imprumutat in ultimul an de la Sahtior). Negocierile continua in acest moment. Cred ca putem reusi si mai multe sezonul viitor dacă rezolvam transferurile pe care ni le dorim si daca nu vor aparea probleme majore", a declarat Marius Sumudica in presa din Turcia.

7 goluri si 2 pase decisive este bilantul reusit de Maxim in 15 meciuri pentru Gaziantep.

Cota de piata a mijlocasului este 2,3 milioane de euro conform Transfermarkt.