Cum a trecut Ionuț Radu peste gafele din ultima perioadă. Portarul român a explicat cum se motivează la noua echipă

Începutul de sezon din Serie A a fost unul destul de complicat pentru portarul român, însă acesta a mărturisit că încearcă să rămână concentrat la ceea ce are de făcut și să muncească și mai mult.

La sfârșitul sezonului trecut, Ionuț Radu a gafat decisiv în meciul Bologna - Inter, pierdut de echipa sa, fazaă în urma căreia AC Milan s-a distanțat în clasament și, în final, a câștigat campionatul.

Al doilea episod nefericit s-a întâmplat în prima etapă din acest sezon, când Ionuț Radu a bifat o nouă gafă majoră, în partida Cremonese - Fiorentina 2-3.

"(n.r. despre criticile primite după meciul cu Fiorentina) Nu a fost greu să le depășesc, în fotbal se întâmplă chestiile astea. Și nu am avut prea mult timp să mă gândesc, m-am concentrat imediat la următorul meci. Pot să spun că am simțit mai mult greșeala din meciul Bologna-Inter, din sezonul trecut, știți cu toții de ce. Dar acum sunt calm și trăiesc în prezent", a declarat Ionuț Radu, citat de Tuttomercatoweb.

Ionuț Radu, lăudat de Jose Mourinho

În etapa a doua, Cremonese a jucat cu AS Roma, într-un meci pe care l-a pierdut, scor 0-1.

La finalul meciului de pe Olimpico, Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, a felicitat-o pe Cremonese, iar despre Ionuț Radu a spus că a fost "fantastic".

"Felicitări lui Cremonese! În primele 20-25 de minute am avut șanse de a marca și de a închide meciul, însă nu am reușit. Am înfruntat o echipă bună, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost un meci simplu. Felicitări și arbitrului, și el a fost bun.

Puteam să rezolvăm meciul din primele 20 de minute, dar s-au închis foarte bine. Radu a fost fantastic, iar atunci când o echipă favorită nu închide meciul îi este foarte dificil ulterior", a spus Jose Mourinho, citat de TMW.