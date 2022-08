Cremonese e pierdut, dar Ionuț Radu a bifat o nouă evoluție bună. A primit cea mai mare notă din echipă 

În etapa a treia din competiția internă, Cremonese a evoluat pe teren propriu cu Torino, fiind învinsă cu scorul de 1-2.

Chiar dacă a primit două goluri, Ionuț Radu a primit cea mai mare notă, 6.5, în ancheta jurnaliștilor de la footballnews24.it.

Portarul de 25 de ani a avut mai multe intervenții foarte bune, iar paradele sale au fost apreciate. "În repriza a doua, Radonjic a scăpat pe contraatac, însă Radu a respins inspirat, în corner. O altă șansă a fost în minutul 50, însă portarul a fost prins pregătit și a blocat perfect mingea" sunt doar câteva dintre remarcile jurnaliștlor italieni.

Ionuț Radu, lăudat și de Jose Mourinho

În etapa a doua, Cremonese a jucat cu AS Roma, într-un meci pe care l-a pierdut, scor 0-1.

La finalul meciului de pe Olimpico, Jose Mourinho, antrenorul lui AS Roma, a felicitat-o pe Cremonese, iar despre Ionuț Radu a spus că a fost "fantastic".

"Felicitări lui Cremonese! În primele 20-25 de minute am avut șanse de a marca și de a închide meciul, însă nu am reușit. Am înfruntat o echipă bună, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost un meci simplu. Felicitări și arbitrului, și el a fost bun.

Puteam să rezolvăm meciul din primele 20 de minute, dar s-au închis foarte bine. Radu a fost fantastic, iar atunci când o echipă favorită nu închide meciul îi este foarte dificil ulterior", a spus Jose Mourinho, citat de TMW.