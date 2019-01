Un jucator cumparat cu 2.8 milioane de Benfica a venit sa dea probe in Romania! Echipa care incearca sa dea lovitura cu doi fotbalisti sositi de la Lisabona

UTA se intareste pentru a doua parte a sezonului din liga secunda. Aradenii au adus in probe si doi fotbalisti trecuti pe la Benfica. In schimbul unuia dintre ei, lusitanii au platit 2.8 milioane euro.

UTA l-a transferat pe Razvan Ivan de la Unirea Alba Iulia si ii mai testeaza pe Francisco Vera (24 de ani) si Alexandre Alfaiate (23 de ani). Ambii au trecut pe la Benfica.

Francisco Vera a fost crescut de Rubio Nu, din Paraguay, iar in 2015 a ajuns la Benfica pentru 2.8 milioane euro. El nu a reusit sa patrunda in prima formatie a lusitanilor si a fost imprumutat in Uruguay, la Fenix, apoi din nou la Rubio Nu.

De celalta parte, Alfaiate a jucat in echipele U19 si U21 ale Benficai, iar in prima liga din Portugalia a imbracat tricoul Academicai Coimbra. El a mai trecut pe la AFC Tubize, din Belgia, si FC Lusitanos, din Andorra.

Ionut Popa va decide daca ii pastreaza pe cei doi jucatori.