Naționala României o întâlnește pe Turcia în deplasare la sfârșitul lui martie, în semifinala barajului pe ruta Nations League pentru accederea la Campionatul Mondial din 2026.



Partida va avea loc joi, 26 martie, de la ora 19:00, la Istanbul. Dacă România trece de Turcia, atunci tricolorii vor înfrunta câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, disputat în aceeași zi, dar de la 21:45.



Costel Pantilimon a numit cel mai în formă portar român: ”E într-un moment bun și avem nevoie de el la națională”



Întrebat cine ar trebui să apere poarta României în martie, Costel Pantilimon, fost mare internaținal român, l-a scos în evidență pe Ionuț Radu, goalkeeperul celor de la Celta Vigo, care se află într-o formă bună.



Pantilimon a explicat că Radu este, într-adevăr, într-un moment bun al carierei și speră să rămână pe același trend și în martie când va avea loc meciul de totul sau nimic cu Turcia.



”În momentul de față, cred că Ionuț Radu și-a găsit stabilitatea emoțională și sportivă în Spania. E într-un moment bun, sper să îl țină cât mai mult. Asta e important, pentru că noi avem nevoie de el în martie”, a spus Pantilimon pentru Pro TV și Sport.ro.



În acest sezon, Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo în toate meciurile din campionat. În Europa League, portarul a bifat patru apariții și a încasat șase goluri.

