Cosmin Contra, aproape de o revenire de senzatie in La Liga:  "Au fost discutii din Spania"

Dupa ce s-a despartit de nationala Romanie, Cosmin Contra a ramas liber de contract.

Chiar daca nu a obtinut rezultate extraordinare pe banca tehnica a Romaniei, acesta a declarat ca avut oferte din Spania de la echipe unde s-au schimbat antrenorii si ca protocolul in care a fost nevoit sa stea 14 zile in carantina nu a avut nicio legatura cu o potentiala revenire a sa in Liga 1.

"Nu a avut nicio legatura protocolul de 14 zile in carantina cu eventuala mea revenire în Liga I. Pur si simplu, am considerat ca nu este momentul sa ma intorc in Romaia. Aveam alte discutii inainte de aceasta pandemie si am vrut sa vsd cand se reia fotbalul pentru a finaliza aceste discutii. Au fost discutii din Spania, dar si din alte tari. A fost interes, chiar inainte de aceasta pandemie, am avut contact chiar cu echipe din prima liga care au schimbat antrenori, am fost in carti, dar, pana la urma, au fost alesi alti antrenori", a declarat Cosmin Contra pentru LookSport.

Inainte ca pandemia de coronavirus sa isi faca simtita prezenta in Europa, doua echipe din campionatul spaniol si-au schimbat antrenorii. Este vorba de Espanyol Barcelona, echipa care se afla pe ultima pozitie in clasament si Celta Vigo, aflata pe locul 17.