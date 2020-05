"Fara mine poate nu ajungea la nationala!" Fostul selectioner, Cosmin Contra, ironizat de un jucator pe care l-a antrenat 

Hamza Younes a vorbit despre perioada petrecuta sub comanda lui Cosmin Contra la Petrolul, dar si despre conflictul pe care l-a avut cu fostul selectioner.

Reintors la Petrolul in toamna, Hamza a povestit intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, detalii despre conflictul avut cu Cosmin Contra in perioada in care a fost antrenor al "lupilor galbeni".

"Cum a venit Contra nu am mai fost in primul 11. Anul trecut fusesem golghetere si acum nu mai jucam niciun meci. Nu mi-a oferit deloc explicatii. Daca nu-mi oferi nicio explicatie, pentru mine e ciudat sa accept asa ceva. Am vrut sa plec pur si simplu si am plecat.

Dupa ce m-a sunat presedintele, am vorbit si am cerut o sedinta. Pentru ca nu mi se parea normal ce se intampla. I-am zis la sedinta ca eu vreau sa joc 3 meciuri. Daca nu sunt asa de bun pentru Petrolul, sa plec. Am fost golgheterul echipei, eu si colegii mei am salvat echipa. Trebuie sa avem sansa sa jucam.

Imediat dupa, m-a bagat in primul meci, la Pandurii, unde am dat un gol si un assist. A fost fericit dupa, bineinteles. Apoi am jucat aproape toate meciurile. A avut si el de castigat, fara mine poate nu ajungea la echipa nationala", a declarat Hamza pentru Gazeta Sporturilor.