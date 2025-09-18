Atacantul român de 23 de ani, transferat în vară de la FCU Craiova pentru 2 milioane de euro, a fost titular pentru prima dată în tricoul vicecampioanei Ucrainei, în meciul din deplasare cu Oleksandriya, din șaisprezecimile Cupei.



Vladislav Blănuță și-a dat autogol în Ucraina



Partida a început cu o oră întârziere din cauza sirenelor aeriene provocate de atacurile rusești. Dinamo Kiev a deschis scorul în minutul 22, prin Pikhalyonok, dar repriza secundă a adus momentul de coșmar pentru Blănuță. În minutul 58, la un corner al gazdelor, fostul atacant al lui FCU Craiova a deviat balonul în propria poartă, iar Oleksandriya a egalat.

