Trecutul fotbalistului moldovean, marcat de distribuirea unor materiale pro-ruse pe rețelele de socializare, nu le-a picat bine suporterilor ucraineni, care l-au taxat dur pe atacantul de 23 de ani la partida de campionat cu Obolon Kiev.



Primire de coșmar pentru Blănuță



Chiar dacă antrenorul Oleksandr Shovkovsky l-a lăsat pe banca de rezerve, Blănuță a fost ținta principală a fanilor. În timpul meciului, ultrașii au afișat un banner pe care era scris un mesaj scurt și tăios: "Diavolul Blănuță".



Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost trimis pe teren în minutul 78 al meciului, atunci când l-a înlocuit pe Andriy Yarmolenko.



Gestul lor nu s-a oprit aici. Potrivit jurnaliștilor de la sport.ua, dinspre peluză au fost aruncate și mai multe obiecte neidentificate în direcția băncii de rezerve, acolo unde se afla fotbalistul român.



Scandalul a izbucnit imediat după oficializarea mutării de 2,6 milioane de euro, în ciuda faptului că Blănuță a încercat să calmeze spiritele cu un mesaj public de susținere pentru armata Ucrainei. Suporterii i-au cerut chiar să își doneze primul salariu armatei ucrainene pentru a fi iertat, însă bannerul de la meciul cu Obolon arată că atacantul va avea o misiune dificilă în a le câștiga respectul.

