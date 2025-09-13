Întrebat despre noul său coleg, mijlocașul Nazar Voloshin a oferit un răspuns care lasă loc de interpretări.



Dinamo Kiev a pierdut două puncte uriașe în derby-ul cu Obolon, fiind egalată în prelungiri, scor 2-2, într-un meci în care atacantul român Vladislav Blănuță a fost trimis pe teren în minutul 78.



"Încă nu pot spune nimic"



La finalul partidei, atmosfera în tabăra gigantului ucrainean era una sumbră, lucru confirmat și de internaționalul Nazar Voloshin. Când a fost chestionat despre integrarea lui Blănuță în lot, răspunsul său a fost extrem de scurt și rezervat, arătând că românul mai are de muncă pentru a se face remarcat în noul colectiv.



"Când un jucător care vine la noi repostează astfel de videoclipuri pe rețelele sale de socializare, nu e prea bine, dar vom vedea ce se întâmplă în continuare, ce spune despre asta, cum se comportă.



S-a antrenat pentru prima dată ieri, așa că încă nu am comunicat prea mult, așa că nu pot spune nimic încă", a transmis Voloshin, potrivit sport.ua.



12 goluri și patru pase decisive a reușit atacantul român în 37 de partide jucate în tricoul lui ”U” Cluj, în stagiunea trecută.



2 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

