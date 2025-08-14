Una dintre ofertele primite de Andrei Rațiu a venit din Premier League, de la Aston Villa, de 18 milioane de euro. Spaniolii au refuzat propunerea și au susținut că vor renunța la Rațiu doar dacă va fi achitată clauza de reziliere de 25 de milioane de euro. Poziția adoptată de Rayo Vallecano l-a înfuriat pe Rațiu, dar și pe agentul său, care au făcut scandal la sediul clubului.

Ivan Baliu, înlocuitorul lui Rațiu: ”Am fost și eu în locul lui, am avut oferte, iar când clubul nu le acceptă, se creează acea frustrare greu de digerat!”

Ivan Balliu, fundașul lateral al lui Rayo Vallecano și concurentul pe post al lui Andrei Rațiu, a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Girona din prima etapă a campionatului spaniol, un semn clar că Inigo Perez nu se va baza pe fundașul român cel puțin în meciul de deschidere al noului sezon.

Balliu a fost întrebat de către jurnaliștii spanioli despre situația lui Rațiu. Fotbalistul albanez a dezvăluit că fundașul român este într-adevăr supărat din cauză că Rayo Vallecano a refuzat mai multe oferte venite pentru el, însă Balliu susține că Rațiu se antrenează foarte bine și i-a transmis jucătorului român să repete prestațiile bune din sezonul trecut și să aștepte o ofertă și mai bună.

”Am fost și eu în locul lui, am avut oferte, iar când clubul nu le acceptă, se creează acea frustrare care e greu de digerat, dar el este liniștit și se antrenează bine. Concurența este una sănătoasă.

Ne înțelegem bine. Până la urmă, e de înțeles ca cineva să se supere când primește o oportunitate bună. Trebuie să vadă partea pozitivă și să se motiveze pentru a face un sezon bun și, poate, să vină o ofertă și mai bună”, a spus Ivan Balliu la conferința de presă.

Inigo Perez: ”Transferurile nu se fac doar pentru că cineva își dorește asta!”

Subiectul a fost atins și de antrenorul Inigo Perez. Fără a da vreun nume, tehnicianul a transmis că mutările în mercato nu se fac doar pentru a satisface dorința unui jucător.

”Știu cum funcționează piața transferurilor. Pot apărea situații în perioada de mercato pe care le ratăm, pentru că nu putem controla totul. Trebuie să aducem jucători care pot evolua atât în benzi, cât și în atac. Sunt în contact permanent cu directorii sportivi și există o sincronizare totală între noi. Transferurile nu se fac doar pentru că cineva își dorește asta. Totuși, sunt mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție”, a adăugat și Inigo Perez.

