Deznodământ în războiul de 200.000 de euro dintre Reghecampf și Rotaru! Ce au hotărât comisiile FRF

Situația contractuală a tehnicianului în vârstă de 51 de ani a fost clarificată miercuri. Forul disciplinar din cadrul Federației Române de Fotbal a respins solicitarea clubului din Bănie de a-l sancționa pe antrenor. În același timp, comisia a ridicat interdicția dictată împotriva acestuia în anul 2024, declarând procedura încheiată.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre modul în care s-a stins conflictul cu Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova. Oficialul roș-albaștrilor a precizat că datoria a fost achitată în totalitate, astfel că nu mai există niciun impediment pentru ca antrenorul să își exercite meseria.

„Era logic (n.r. – să se rezolve situaţia). Reghecampf a plătit timp de doi ani, nu ajunsese la concurenţa sumei, dar acum e achitată integral. A fost de bună-credinţă, a plătit şi nu a avut calitate procesuală, iar aici se încheie orice discuţie. Era clar că, din moment ce s-a plătit, va avea dreptul să antreneze”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.