Deznodământ în războiul de 200.000 de euro dintre Reghecampf și Rotaru! Ce au hotărât comisiile FRF

Deznodământ în războiul de 200.000 de euro dintre Reghecampf și Rotaru! Ce au hotărât comisiile FRF Fotbal intern
SPORT.RO
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Comisia de Disciplină și Etică a FRF a închis oficial litigiul dintre Laurențiu Reghecampf și Universitatea Craiova, iar antrenorul își poate continua activitatea pe banca celor de la FCSB.

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Situația contractuală a tehnicianului în vârstă de 51 de ani a fost clarificată miercuri. Forul disciplinar din cadrul Federației Române de Fotbal a respins solicitarea clubului din Bănie de a-l sancționa pe antrenor. În același timp, comisia a ridicat interdicția dictată împotriva acestuia în anul 2024, declarând procedura încheiată.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre modul în care s-a stins conflictul cu Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova. Oficialul roș-albaștrilor a precizat că datoria a fost achitată în totalitate, astfel că nu mai există niciun impediment pentru ca antrenorul să își exercite meseria.

„Era logic (n.r. – să se rezolve situaţia). Reghecampf a plătit timp de doi ani, nu ajunsese la concurenţa sumei, dar acum e achitată integral. A fost de bună-credinţă, a plătit şi nu a avut calitate procesuală, iar aici se încheie orice discuţie. Era clar că, din moment ce s-a plătit, va avea dreptul să antreneze”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

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Cum s-a ajuns la stingerea datoriei de 200.000 de euro

Disputa dintre Laurențiu Reghecampf și gruparea olteană a început în septembrie 2023. Atunci, tehnicianul a părăsit echipa din Craiova după doar șapte meciuri pentru a semna cu formația saudită Al-Tai, fără a achita clauza de reziliere unilaterală în valoare de 200.000 de euro. La începutul anului 2024, în urma sesizării făcute de clubul patronat de Mihai Rotaru, comisiile FRF l-au obligat pe antrenor la plata sumei și i-au interzis să mai pregătească vreo echipă din România până la stingerea datoriei.

Ulterior, Reghecampf a plătit o primă tranșă de 50.000 de euro și a încheiat un acord notarial cu oficialii din Bănie, depus la FRF, pentru reeșalonarea restanței de 150.000 de euro. Odată cu revenirea sa la FCSB, Gigi Becali a anunțat pe 25 septembrie că a virat restul de 150.000 de euro în conturile clubului craiovean, refuzând însă plata unei dobânzi suplimentare de 17.000 de euro solicitate de olteni.

Pentru că datoria fusese stinsă la peste doi ani și jumătate de la hotărârea inițială, exista discuția aplicării Articolului 85 din Regulamentul Disciplinar al FRF, care prevede excluderea din activitatea fotbalistică pentru neîndeplinirea obligațiilor financiare în termen de doi ani.

Până la soluționarea oficială a dosarului, Reghecampf a stat pe banca tehnică a celor de la FCSB la partida câștigată cu Oțelul Galați, scor 1-0, în baza unei dispense emise de Școala Federală de Antrenori. Conducătorul instituției, Lucian Burchel, explicase anterior că tehnicianul urma să primească viza de contract și ecusonul imediat după validarea documentelor și închiderea oficială a litigiului cu Universitatea Craiova. Decizia de miercuri a Comisiei de Disciplină și Etică îi permite acum antrenorului să își desfășoare activitatea fără restricții.

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