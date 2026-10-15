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Zilele trecute s-a desfășurat primul turneu de calificare (Zona Sud) din campionatul național de polo pe apă al juniorilor Under 14.

Dinamo, antrenată de fostul mare portar Berttini Nenciu (49 de ani în noiembrie) a făcut legea în bazin, acolo unde a participat chiar cu două echipe, Dinamo ”A” și Dinamo ”B”.

Ca jucător, Nenciu are 185 de selecții la naționala României, 6 titluri de campion național, un loc 4 la Campionatul European din 2006 și un loc 6 la Campionatul Mondial din 2005.

Dinamo, 7-5 cu CSA Steaua, 15-1 cu CSS Steaua și 11-3 cu Rapid

”🔴Juniori U14 - locul I - după primul Turneu de Calificare - Zona Sud, desfășurat în weekendul trecut în Bazinul Floreasca.

CS Dinamo a înscris și la această categorie două echipe, prima dintre ele câștigând toate cele 7 meciuri.

Rezultate:

CS Dinamo - CSS Steaua 15-1

CS Dinamo - CS Sportul St. 9-2

CS Dinamo - CSA Steaua 7-5

CS.Dinamo - CSS Nr 1 18-1

CS Dinamo -CS Rapid 11-3

CS Dinamo “A” - CS Dinamo “B” 6-1

CS Dinamo - ACS Olimpic 5-4

Lotul CS Dinamo “A”:

1.ENE ALEXANDRU

2.IORDOC VLADIMIR

3.RACU LUCA

4.BALTARIU ALBERT

5.NEDU NICHOLAS

6.MATEI DRAGOS

7.FARTAIS GEORGE

8.URZICA VLADIMIR

9.BEHARVANDI RAYAN

10.DUCA ALBERT

11.ANGELESCU IAN

12.NICOLAE STEFAN

13.GURIUC STEFAN

14.ION SASHA

Antrenori:

Nenciu Berttini

Fireșteanu Robert

👏FELICITĂRI și mulă baftă în continuare!

🔴⚪️🔴 HAI DINAMO!🔴⚪️🔴”, a postat pagina oficială Academia de Polo pe Apă CS Dinamo București, ”centrul de copii și juniori al celui mai titrat club din poloul pe apă românesc”.

Cea de-a doua echipă din Ștefan cel Mare, Dinamo ”B”, sub conducerea acelorași doi antrenori, a bifat două victorii, cu CSS Steaua și CSS Nr. 1 București.

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