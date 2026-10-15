Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul Stiri
SPORT.RO
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Rusia protestează după decizia luată la Rotterdam.

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RusiaCampionatul Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam
Din articol

Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam riscă să își piardă statutul de criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice, după ce două sportive din Rusia nu au primit vize de intrare.

Campioanele olimpice Angelina Melnikova și Viktoria Listunova nu vor putea participa la competiția găzduită de Țările de Jos, după ce autoritățile locale au respins cererile lor de viză. Pentru Listunova este a doua oară consecutiv când se confruntă cu această situație, după ce a ratat și Campionatul European din Croația. La acea competiție, Melnikova a primit viza și a câștigat două medalii de aur.

Motivul oficial invocat pentru refuzul vizelor a fost „o amenințare la adresa relațiilor internaționale”.

„«Amenințare la adresa relațiilor internaționale» este, traducând din limbajul diplomatic în cel uman, o situație în care o anumită țară, nu neapărat din Schengen, notifică oficial o altă țară, membră Schengen, că în cazul unei decizii pozitive în privința, de exemplu, Anei Kalmîkova, «se va supăra foarte tare». Și iată amenințarea la adresa relațiilor internaționale ale statului membru Schengen. Adică, pentru declanșarea mecanismului este suficientă declarația unei țări terțe și dorința de a lua această declarație în serios. Chiar dacă este o cacealma curată”, a scris Serghei Lisin pe canalul de Telegram „Golîi sport”.

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Demersul Moscovei către forurile internaționale

În urma blocării celor două gimnaste, ministrul Sportului din Rusia, Mihail Degtiariov, a anunțat că a trimis un protest oficial către Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și World Gymnastics. Acesta a cerut ca turneul de la Rotterdam să-și piardă statutul de etapă de calificare pentru Jocurile Olimpice, întrucât absența sportivelor le-ar împiedica să acumuleze punctele necesare calificării.

Potrivit Match TV, citat de Sport.ru, oficialul rus a primit deja un prim răspuns din partea federației internaționale de profil.

„Fetele noastre țintesc medaliile. Dacă ele nu vor primi puncte din cauza deciziei guvernului din Țărilor de Jos, atunci campionatul trebuie lipsit de acest statut. Nu îl putem anula – toți s-au pregătit. Dar putem înceta să mai numărăm punctele înaintea calificărilor pentru Jocurile Olimpice. Gimnastica mondială este pregătită pentru asta – am primit un răspuns preliminar de la această organizație”, a spus Mihail Degtiariov.

Dacă măsura va fi adoptată oficial, World Gymnastics va deveni a doua federație internațională care aplică o astfel de regulă, după World Aquatics, care a introdus deja prevederi similare în regulamentele sale. O situație asemănătoare s-a înregistrat în urmă cu trei ani la turneul de tenis de la Wimbledon, când competiția s-a desfășurat fără acordarea punctelor în clasamentul mondial. Rămâne de văzut care va fi decizia finală a reprezentanților World Gymnastics și ai CIO în privința competiției din Țările de Jos.

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