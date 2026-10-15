Protest la Moscova! Decizia luată la nivel internațional care schimbă totul

Campionatul Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam riscă să își piardă statutul de criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice, după ce două sportive din Rusia nu au primit vize de intrare.

Campioanele olimpice Angelina Melnikova și Viktoria Listunova nu vor putea participa la competiția găzduită de Țările de Jos, după ce autoritățile locale au respins cererile lor de viză. Pentru Listunova este a doua oară consecutiv când se confruntă cu această situație, după ce a ratat și Campionatul European din Croația. La acea competiție, Melnikova a primit viza și a câștigat două medalii de aur.

Motivul oficial invocat pentru refuzul vizelor a fost „o amenințare la adresa relațiilor internaționale”.

„«Amenințare la adresa relațiilor internaționale» este, traducând din limbajul diplomatic în cel uman, o situație în care o anumită țară, nu neapărat din Schengen, notifică oficial o altă țară, membră Schengen, că în cazul unei decizii pozitive în privința, de exemplu, Anei Kalmîkova, «se va supăra foarte tare». Și iată amenințarea la adresa relațiilor internaționale ale statului membru Schengen. Adică, pentru declanșarea mecanismului este suficientă declarația unei țări terțe și dorința de a lua această declarație în serios. Chiar dacă este o cacealma curată”, a scris Serghei Lisin pe canalul de Telegram „Golîi sport”.