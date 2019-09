Claudiu Keseru, jucatorul SAPTAMANII in Europa League! Hattrick-ul senzational reusit pentru Ludogorets. VIDEO

Din articol Vezi golurile cu care Keseru a devenit jucatorul etapei in Europa League

Claudiu Keseru a fost votat jucatorul saptamanii in Europa League.

Meci magic pentru Claudiu Keseru in Europa League. Atacantul lui Ludogorets a reusit un hattrick in meciul castigat cu TSKA Sofia, scor 5-1. Keseru a lovit in minutele 52, 68 si 73 din penalty si a fost votat jucatorul saptamanii pe site-ul UEFA si inclus in echipa etapei alaturi de Saniolo de la Roma sau Calum Chambers de la Arsenal.



