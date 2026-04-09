Andrei Rațiu (27 de ani) și Răzvan Marin (29) au fost implicați în duelul Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0, contând pentru manșa tur a sferturilor Conference League.

Andrei Rațiu și Răzvan Marin, implicați în Rayo Vallecano - AEK Atena

Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano, în timp ce Răzvan Marin a intrat, la pauză, la AEK Atena; Marin are, în mod normal, statutul de titular incontestabil la formația elenă.

Andrei Rațiu nu a făcut cel mai bun meci al său. Fundașul dreapta al naționalei României a comis câteva erori, care ar fi putut fi speculate de un adversar mai eficient.

De cealaltă parte, Răzvan Marin a reușit să schimbe pentru moment, în minutele următoare intrării sale pe tern, jocul lui AEK Atena. Nu a putut însă să fie decisiv și a rămas doar cu o lovitură liberă executată pe lângă poartă.

Portarul SofaScore a apreciat că Andrei Rațiu merită nota 7.1 pentru cum s-a prezentat, iar Răzvan Marin doar 6.4. Media echipelor a fost 7.08 pentru Rayo și 6.43 pentru AEK.

Returul dintre cele două formații este programat să se desfășoare tot joi, pe 16 aprilie, de la ora 22:00.