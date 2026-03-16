O vedetă de la Liverpool și-a ieșit din minți după remiza cu Tottenham: "Să fim mulțumiți dacă prindem Conference League"

Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.

Liverpool a condus în meciul cu Tottenham după un gol superb marcat de Dominik Szoboszlai din lovitură liberă. Echipa lui Radu Drăgușin a reușit să egaleze în prelungiri, grație brazilianului Richarlison.

Szoboszlai trage un semnal de alarmă după Liverpool - Tottenham

La finalul meciului, mijlocașul Dominik Szoboszlai a avut un discurs foarte dur în fața reporterilor:

"Mă simt epuizat. Trebuie să ne trezim, pentru că dacă continuăm așa, ar trebui să fim mulțumiți dacă ne calificăm în Conference League. Nu știu de ce se întâmplă asta, sincer nu știu.

Am primit gol în ultimul minut, din nou. Nu știu de câte ori s-a întâmplat asta deja în acest sezon", a declarat Dominik Szoboszlai, citat de BBC.

