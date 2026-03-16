O vedetă de la Liverpool și-a ieșit din minți după remiza cu Tottenham: "Să fim mulțumiți dacă prindem Conference League"

O vedetă de la Liverpool și-a ieșit din minți după remiza cu Tottenham: "Să fim mulțumiți dacă prindem Conference League" Premier League Dominik Szoboszlai / Foto IMAGO
Liverpool și Tottenham au remizat, scor 1-1, în etapa cu numărul 30 din Premier League.

  • Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct pe VOYO.

Liverpool a condus în meciul cu Tottenham după un gol superb marcat de Dominik Szoboszlai din lovitură liberă. Echipa lui Radu Drăgușin a reușit să egaleze în prelungiri, grație brazilianului Richarlison.

Szoboszlai trage un semnal de alarmă după Liverpool - Tottenham

La finalul meciului, mijlocașul Dominik Szoboszlai a avut un discurs foarte dur în fața reporterilor:

Liverpool a condus în meciul cu Tottenham după un gol superb marcat de Dominik Szoboszlai din lovitură liberă. Echipa lui Radu Drăgușin a reușit să egaleze în prelungiri, grație brazilianului Richarlison.

"Mă simt epuizat. Trebuie să ne trezim, pentru că dacă continuăm așa, ar trebui să fim mulțumiți dacă ne calificăm în Conference League. Nu știu de ce se întâmplă asta, sincer nu știu.

Am primit gol în ultimul minut, din nou. Nu știu de câte ori s-a întâmplat asta deja în acest sezon", a declarat Dominik Szoboszlai, citat de BBC.

VIDEO Rezumatul meciului Liverpool - Tottenham 1-1


Publicitate

În urma acestui rezultat, Liverpool rămâne pe locul 5 în Premier League, cu 49 de puncte. Aston Villa este ultima echipă aflată în zona de Champions League, cu 51 de puncte.

Tottenham tremură serios pentru evitarea retrogradării. Drăgușin și colegii săi ocupă locul 16, cu 30 de puncte. West Ham este prima echipă aflată sub linia roșie, cu 29 de puncte. Mai jos poți vedea clasamentul complet.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
Ilie Bolojan: „Cumulul pensiei cu salariul va fi posibil dacă renunţi la 85% din valoarea pensiei speciale”
ULTIMELE STIRI
Brentford – Wolves, de la ora 22:00: etapa din Premier League se încheie cu un meci „periculos“
Brentford – Wolves, de la ora 22:00: etapa din Premier League se încheie cu un meci „periculos“
Hagi, drum liber spre națională. Reacția lui Burleanu după ce "Regele" a cedat acțiunile de la Farul
Hagi, drum liber spre națională. Reacția lui Burleanu după ce "Regele" a cedat acțiunile de la Farul
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Salarii incredibile la Metaloglobus, „Reghe“ nervos și alegeri la Barcelona
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Salarii incredibile la Metaloglobus, „Reghe“ nervos și alegeri la Barcelona
Cine obține astăzi victoria pentru teritoriu la Desafio: Aventura? Tensiunile cresc înaintea confruntării decisive
Cine obține astăzi victoria pentru teritoriu la Desafio: Aventura? Tensiunile cresc înaintea confruntării decisive
UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota lui Radu Drăgușin după ce a salvat-o pe Tottenham cu Liverpool la ultima fază

Nota lui Radu Drăgușin după ce a salvat-o pe Tottenham cu Liverpool la ultima fază

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta

Măsurile luate împotriva arbitrului care i-a refuzat un penalty clar lui Chivu în derby-ul cu Atalanta

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Cristi Chivu a luat decizia după ce a fost eliminat în meciul cu Atalanta: „Și-a luat rămas bun de la jucători”

Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”

Iosif Rotariu a spus ce transferuri trebuie să facă FCSB: „Își doresc foarte mult să plece”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a reacționat imediat după debutul cu stângul al lui Rădoi la FCSB: ”E greu fără el”

Lovitură grea pentru FCSB în timpul meciului cu Metaloglobus! Decizia luată de Mirel Rădoi

Lovitură grea pentru FCSB în timpul meciului cu Metaloglobus! Decizia luată de Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Hagi, drum liber spre națională. Reacția lui Burleanu după ce "Regele" a cedat acțiunile de la Farul
Hagi, drum liber spre națională. Reacția lui Burleanu după ce "Regele" a cedat acțiunile de la Farul
UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
UEFA, veste dură pentru Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Șumudică, decizie șocantă: ce le-a spus jucătorilor după a șasea înfrângere în ultimele șapte meciuri
Șumudică, decizie șocantă: ce le-a spus jucătorilor după a șasea înfrângere în ultimele șapte meciuri
Gică Hagi i-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu!
Gică Hagi i-a cedat acțiunile de la Farul lui Gică Popescu!
Giovanni Becali e sigur: ”Dacă ei câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos sezon”
Giovanni Becali e sigur: ”Dacă ei câștigă campionatul, va fi cel mai spectaculos sezon”
Alte subiecte de interes
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool!
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Starul Ungariei s-a accidentat! Anunțul făcut de selecționerul Marco Rossi
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
Ungaria la EURO 2024: Totul despre echipa maghiarilor, lot, recorduri și performanțe istorice
CITESTE SI
Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

stirileprotv Paranoia totală la Kremlin: Rusia creează o zonă de securitate uriașă în jurul reședinței lui Putin de la Soci

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

stirileprotv Un nou indicator rutier a apărut pe șosele din Europa și dă mari bătăi de cap șoferilor. Ce reprezintă, de fapt

De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

stirileprotv De ce este atât de importantă Kharg, ”Insula Interzisă” din Iran pe care nici SUA nu au avut curajul să o lovească. Până acum

