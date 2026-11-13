Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"

Se face transferul lui Dennis Man: &quot;Nu mai are viitor la PSV!&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Dennis Man (28 de ani) este pe picior de plecare de la PSV Eindhoven, după o primă jumătate de sezon în care a primit foarte puține minute.

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Din articol

Presa olandeză anunță plecarea lui Dennis Man de la PSV în iarnă

Deși a impresionat în primul său sezon în Olanda, unul în care a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive, Man are un statut complet diferit acum. După 14 meciuri jucate de PSV în toate competițiile, a fost titular doar de două ori, iar în cele sub 200 de minute prinse pe teren nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă.

Recent, Peter Bosz a explicat de ce Dennis Man a devenit practic doar a treia variantă pentru postul de extremă dreapta de la PSV Eindhoven, după veteranul Ivan Perisic (37 de ani) și tânărul Esmir Bajraktarevic (21 de ani). DETALII AICI.

Acum, Eindhovens Dagblad anunță că Dennis Man este așteptat să plece de la PSV Eindhoven în fereastra de mercato din iarnă, având în vedere concurență acerbă din atacul echipei și rolul pe care a ajuns să îl aibă românul.

"Românul se pare că nu mai are viitor la PSV", a fost și concluzia olandezilor de la Voetbal Primeur, care amintesc că Man mai are contract cu PSV Eindhoven până în iunie 2029.

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Dennis Man / Imago Images.
Dennis Man / Getty Images.
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Lazio, o posibilă destinație pentru Dennis Man în ianuarie

Având în vedere situația de la PSV, Dennis Man pare să aibă șanse importante de a reveni în Serie A. Presa italiană a scris în ultimele zile că liderul Lazio monitorizează situația fostului fotbalist de la FCSB și Parma.

Lazio speră să obțină împrumutul lui Man cu opțiune de cumpărare, având în vedere că biancoceleștii îl vor pierde pe Matteo Cancellieri.

Zilele trecute, publicațiile olandeze dezvăluiau că PSV s-a decis și asupra unei sume de transfer pentru Dennis Man. Clubul din Eindhoven ar accepta să renunțe la internaționalul român pentru 12 milioane de euro. 

În centrul atenției s-ar putea afla extrema lui PSV Eindhoven, Dennis Man. Fostul jucător al Parmei își dorește mai multe minute de joc și întâmpină dificultăți în a-și găsi locul în echipa olandeză.

Primele discuții privind un posibil transfer al fotbalistului în vârstă de 28 de ani au început încă din vara trecută și s-ar putea concretiza într-un împrumut cu opțiune de cumpărare.

Internaționalul român, care a marcat șase goluri și a oferit șase pase decisive în 44 de apariții în Serie A pentru Parma, ar urma să ocupe flancul drept, urmând să-l înlocuiască pe Cancellieri. Acesta nu își va prelungi contractul și, cel mai probabil, va pleca la finalul sezonului”, au scris italienii de la Lazio Live.

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