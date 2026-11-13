Se face transferul lui Dennis Man: "Nu mai are viitor la PSV!"

Presa olandeză anunță plecarea lui Dennis Man de la PSV în iarnă

Deși a impresionat în primul său sezon în Olanda, unul în care a contribuit cu 11 goluri și 7 pase decisive, Man are un statut complet diferit acum. După 14 meciuri jucate de PSV în toate competițiile, a fost titular doar de două ori, iar în cele sub 200 de minute prinse pe teren nu a reușit să aibă vreo contribuție notabilă.

Recent, Peter Bosz a explicat de ce Dennis Man a devenit practic doar a treia variantă pentru postul de extremă dreapta de la PSV Eindhoven, după veteranul Ivan Perisic (37 de ani) și tânărul Esmir Bajraktarevic (21 de ani). DETALII AICI.

Acum, Eindhovens Dagblad anunță că Dennis Man este așteptat să plece de la PSV Eindhoven în fereastra de mercato din iarnă, având în vedere concurență acerbă din atacul echipei și rolul pe care a ajuns să îl aibă românul.

"Românul se pare că nu mai are viitor la PSV", a fost și concluzia olandezilor de la Voetbal Primeur, care amintesc că Man mai are contract cu PSV Eindhoven până în iunie 2029.