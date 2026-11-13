Guvernul Norvegiei a anunţat că nu va permite sportivilor profesionişti din Rusia şi Belarus să vină în Norvegia pentru a concura. Anunţul vine la scurt timp după ce Finlanda vecină a anunţat o măsură similară, relatează The Guardian.

Sportivii ruși, interziși în Norvegia! Decizia luată de oficialii nordici

Guvernul a declarat că intenţionează să împiedice venirea în Norvegia a sportivilor din aceste ţări atâta timp cât războiul din Ucraina continuă. Acesta a subliniat că, deşi Norvegia avea deja reguli stricte privind vizele pentru cetăţenii ruşi şi belaruşi, recentele „relaxări introduse de federaţiile sportive internaţionale” înseamnă că un număr mai mare de sportivi şi membri ai personalului de sprijin din cele două ţări ar putea veni în această ţară scandinavă pentru a concura.

„Norvegia aplică deja o politică restrictivă în materie de vize pentru cetăţenii ruşi şi belaruşi, dar acum înăspreşte şi mai mult criteriile privind persoanele cărora li se permite să călătorească aici", a declarat Astri Aas-Hansen, ministrul justiţiei şi securităţii publice.

În acest sens, guvernul a anunţat că va da instrucţiuni autorităţilor de imigrare şi poliţiei „să refuze intrarea sportivilor profesionişti ruşi şi belaruşi, precum şi a personalului de sprijin care îi însoţeşte… dacă aceştia vin în Norvegia pentru a participa la competiţii sportive”. Modificările vor intra în vigoare „în scurt timp”, a precizat guvernul.

În comunicat se precizează că sportul de elită din Rusia are legături strânse cu autorităţile ruse şi, prin urmare, nu poate fi „privit independent” de războiul din Ucraina.

Norvegia se pregăteşte să găzduiască Cupa Mondială de schi fond în luna decembrie, în oraşul Trondheim, dar această decizie înseamnă că sportivilor ruşi şi belaruşi li s-ar putea interzice participarea la competiţie, în ciuda faptului că au fost autorizaţi de Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS).

FIS a permis sportivilor ruşi şi belaruşi să concureze sub anumite condiţii, cum ar fi neafişarea niciunui simbol naţional şi semnarea unei declaraţii de neutralitate.

Măsura Norvegiei urmează unei decizii similare luate de vecina nordică Finlanda, care a anunţat joi dimineaţă că va bloca vizele pentru sportivii ruşi.

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