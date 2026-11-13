Un campion mondial cu Germania a ajuns pe „lista morții” în Ucraina după un apel controversat către FIFA

Un campion mondial cu Germania a ajuns pe „lista morții” în Ucraina după un apel controversat către FIFA Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul internațional german Mesut Ozil a fost inclus în baza de date a site-ului ucrainean „Mirotvorets”, platformă care publică numele persoanelor considerate o amenințare la adresa securității Ucrainei.

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Mesut OzilUcrainaRusia
Din articol

Măsura împotriva fostului mijlocaș a apărut după ce acesta a solicitat forului mondial să reprimească Rusia în competițiile internaționale. Pe 21 octombrie, la Istanbul, la finalul unui meci de veterani disputat împotriva celor de la Zenit, germanul a acuzat organizația de dublu standard.

„Fac apel la FIFA să renunțe la standardele duble și să îi trateze pe toți în mod egal”, a spus Mesut Ozil, care a criticat faptul că Rusia a fost suspendată din competițiile internaționale, în timp ce Israelul nu a primit o sancțiune similară.

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SUPER FOTO! Cum arata casa de 350.000 euro a noului star de la Real, Mesut Ozil!
SUPER FOTO! Cum arata casa de 350.000 euro a noului star de la Real, Mesut Ozil!
SUPER FOTO! Cum arata casa de 350.000 euro a noului star de la Real, Mesut Ozil!
SUPER FOTO! Cum arata casa de 350.000 euro a noului star de la Real, Mesut Ozil!
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Acuzat de „propagandă de război”

Administratorii platformei „Mirotvorets” își motivează decizia acuzându-l pe Ozil de „propagandă de război” și îi interpretează cuvintele drept o susținere publică pentru agresiunea rusă și uciderea cetățenilor ucraineni. Pe 10 noiembrie, Ambasada Rusiei în Kenya a reacționat printr-o postare pe rețeaua X, susținând că fostul fotbalist a fost trecut pe o așa-numită „listă de lichidare” din cauza apelului adresat FIFA.

Înființat în anul 2014, site-ul „Mirotvorets” nu aparține instituțiilor oficiale din Ucraina și a atras critici din partea mai multor organizații internaționale pentru publicarea datelor personale fără o verificare legală. Platforma a fost supranumită și „lista morții”, întrucât unele persoane înscrise acolo au fost ulterior ucise sau au primit amenințări.

Potrivit agenției ucrainene de știri UNN, în aceeași bază de date a fost inclus, la începutul lunii octombrie, și fundașul lui Liverpool și al naționalei Ungariei, Milos Kerkez, după partida dintre Ucraina și Ungaria din Liga Națiunilor. Mesut Ozil s-a retras din activitate în 2023, având în palmares titlul mondial cu Germania în 2014, La Liga și Cupa Regelui cu Real Madrid, trei Cupe ale Angliei cu Arsenal și o Cupă a Germaniei cu Werder Bremen.

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