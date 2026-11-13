„Fac apel la FIFA să renunțe la standardele duble și să îi trateze pe toți în mod egal” , a spus Mesut Ozil , care a criticat faptul că Rusia a fost suspendată din competițiile internaționale, în timp ce Israelul nu a primit o sancțiune similară.

Măsura împotriva fostului mijlocaș a apărut după ce acesta a solicitat forului mondial să reprimească Rusia în competițiile internaționale. Pe 21 octombrie, la Istanbul, la finalul unui meci de veterani disputat împotriva celor de la Zenit, germanul a acuzat organizația de dublu standard.

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Fanii lui Arsenal sunt in extaz! Primele poze cu Mesut Ozil in echipamentul lui Arsenal! Cand va debuta germanul pentru noua sa echipa:

Fanii lui Arsenal sunt in extaz! Primele poze cu Mesut Ozil in echipamentul lui Arsenal! Cand va debuta germanul pentru noua sa echipa:

Fanii lui Arsenal sunt in extaz! Primele poze cu Mesut Ozil in echipamentul lui Arsenal! Cand va debuta germanul pentru noua sa echipa:

Fanii lui Arsenal sunt in extaz! Primele poze cu Mesut Ozil in echipamentul lui Arsenal! Cand va debuta germanul pentru noua sa echipa:

Fanii lui Arsenal sunt in extaz! Primele poze cu Mesut Ozil in echipamentul lui Arsenal! Cand va debuta germanul pentru noua sa echipa:

Acuzat de „propagandă de război”

Administratorii platformei „Mirotvorets” își motivează decizia acuzându-l pe Ozil de „propagandă de război” și îi interpretează cuvintele drept o susținere publică pentru agresiunea rusă și uciderea cetățenilor ucraineni. Pe 10 noiembrie, Ambasada Rusiei în Kenya a reacționat printr-o postare pe rețeaua X, susținând că fostul fotbalist a fost trecut pe o așa-numită „listă de lichidare” din cauza apelului adresat FIFA.

Înființat în anul 2014, site-ul „Mirotvorets” nu aparține instituțiilor oficiale din Ucraina și a atras critici din partea mai multor organizații internaționale pentru publicarea datelor personale fără o verificare legală. Platforma a fost supranumită și „lista morții”, întrucât unele persoane înscrise acolo au fost ulterior ucise sau au primit amenințări.

Potrivit agenției ucrainene de știri UNN, în aceeași bază de date a fost inclus, la începutul lunii octombrie, și fundașul lui Liverpool și al naționalei Ungariei, Milos Kerkez, după partida dintre Ucraina și Ungaria din Liga Națiunilor. Mesut Ozil s-a retras din activitate în 2023, având în palmares titlul mondial cu Germania în 2014, La Liga și Cupa Regelui cu Real Madrid, trei Cupe ale Angliei cu Arsenal și o Cupă a Germaniei cu Werder Bremen.